Oroszország 146 drónnal támadja Ukrajnát

Ukrajnai források szerint két ember meghalt az orosz támadásokban a Kijev régióban. Egy férfi és egy nő halt meg a Bilohorodka falu elleni támadásban, amely az orosz fővárostól délkeletre található – közölte szerdán reggel a Telegram online szolgáltatáson Mykola Kalaschnyk, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője. Négy további ember orvosi ellátást kapott.

Az orosz támadások nyomást gyakorolnak Kijevre

Kijev szerint kedden az orosz támadások Ukrajnában legalább tizenkét ember életét követelték. Öt ember vesztette életét egy drón támadásban egy vonaton Harkivban. A támadások „aláássák” a jelenleg folyó diplomáciai tárgyalásokat – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram online szolgáltatáson.

A légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán drónokat és rakétákat is bevetett. A Kyiv Independent szerint összesen „egy Iskander-M rakétát és 146 drónt lőttek ki Ukrajnára”. Az ukrán légvédelem 103 drónt lőtt le, de legalább 36 drón és a rakéta elérte célját, és 22 helyszínt talált el.

Rakéták, cirkálórakéták és drónok érték el az éjszaka folyamán az ukrán fővárost és környékét. Global Images Ukraine via Getty Images

Kijevben a Holosijiwskyj kerületben zuhantak le a lelőtt drónok roncsai, egy lakóház ablakai összetörtek, egy felhőkarcoló tetején tűz ütött ki – írja a Kyiv Independent. Más városok, például Krivij Rih, Mikolajiv és Odessza is rakéták és drónok fenyegetése alatt álltak az éjszaka folyamán.

Zelenszkij valódi eredményeket követel

A hétvégén megkezdett háromoldalú tárgyalások Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között Washington és Kijev szerint vasárnap az Egyesült Arab Emírségek fővárosában folytatódnak. Selenszkij a múlt hétvégén „konstruktívnak” minősítette a tárgyalásokat, de a következő fordulóra tekintettel „valódi eredményeket” követelt.