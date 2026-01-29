Leszállították az első Zubr drónelhárító rendszereket

Leszállították az első Zubr (európai bölény) drónelhárító rendszereket az orosz hadseregnek – közölte szerdán a Rosztyeh orosz állami vállalat.

Az ukrán erők a Dnyeper folyó túloldaláról drónokkal és egyéb harceszközökkel hajtanak végre távolsági támadásokat a polgári infrastruktúra ellen

A gyártóvállalat tájékoztatása szerint a rendszer létfontosságú infrastrukturális létesítmények védelmére szolgál. Biztosítja a légi célpontok, többek között a kis méretű pilóta nélküli repülőgépek és kamikazedrónok észlelését a nap bármely szakában.

A szerdán kiadott orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1125 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában, illetve 175 ukrán harci drónt lőtt le az orosz légvédelem. A megsemmisített célpontok között nagy hatótávolságú drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneit, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeit, illetve egy üzemanyagraktárat említettek.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők a Dnyeper folyó túloldaláról drónokkal és egyéb harceszközökkel hajtanak végre távolsági támadásokat a polgári infrastruktúra ellen. „A tél nem állította meg a drónokat és az infrastruktúra elleni támadásokat. Éppen ellenkezőleg, a hangsúly továbbra is a pilóta nélküli légi járműveken és a távolsági támadásokon van” – mondta.

Szaldo szerint az ukrán erők kisebb csoportokban – egyelőre sikertelenül – próbálnak beszivárogni a Dnyeper bal partjára.