Külföld

Kína teszi Putyin hiperszonikus rakétáit halálos fenyegetéssé

Csúcstechnológia Oroszországnak

MH
 2026. január 28. szerda. 17:52
Kína Oroszországnak olyan fontos alkatrészeket és technológiákat szállít, amelyek döntő jelentőségűek a modern hiperszonikus rakéták gyártásához.

Kína teszi Putyin hiperszonikus rakétáit halálos fenyegetéssé
Az orosz Oresnyik hiperszonikus, nukleáris rakétarendszer útban a bevetési célpontjához
Fotó: AFP/Russian Defence Ministry/Handout

A Kreml folyamatosan alkalmazza az orosz Oresnyik hiperszonikus rakétát ukrajnai célpontok ellen. Január elején az egyik rakétát a nyugat-ukrajnai Lviv városára lőtték ki, amely csak néhány kilométerre fekszik a lengyel határtól. A rakéta repülés közben akár hat robbanófejet is kilőhet, amelyek különböző célpontokat érnek el.

Kína döntő fontosságú alkatrészeket szállít Putyin rakétáihoz

A Telegraph szerint Kína olyan speciális gépeket és szerszámokat szállít Oroszországnak, amelyek döntő fontosságúak a rakéták gyártásához. Ezek között van egy CNC-eszterga is, amelyet az állami tulajdonú Votkinsk gyárban használnak, amely Oroszország vezető ballisztikus rakétagyártója.

A Telegraph elemzése szerint Kína az ukrajnai háború kezdete óta több mint 3 milliárd dollár értékű gépet szállított Oroszországnak. Emellett az exportok mikrochipeket, golyóscsapágyakat és egyéb technológiákat is magukban foglalnak, amelyek precíziós fegyverekhez és harci repülőgépekhez szükségesek. „Kína támogatása nélkül Oroszországnak nehéz lenne ezt a háborút vívni” – mondta egy szakértő a Telegraph szerint.

