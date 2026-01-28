Iszonyatos pusztítást végzett a háború

Egy tanulmány szerint a közel négy éve tartó háborúban elesett, megsebesült vagy eltűnt orosz és ukrán katonák száma idén tavaszra elérheti a kétmilliót - írja friss cikkében a The Guardian. Mint az összeállításban utalnak rá, mivel Moszkva inváziója nem mutatja a csillapodás jeleit, így ez a szám még óhatatlanul nőni fog. A lap a a washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) jelentését ídézve arról tudósít, Oroszország körülbelül 1,2 millió embert vesztett, melyek közül a halottak száma elérheti a 325 ezret - míg Kijev hatszázezer embert gyászolhat a halottak, eltűntek és sebesültek terén.

Amióta Vlagyimir Putyin megkezdte teljes körű ukrajnai invázióját, egyik fél sem hozta nyilvánosságra az áldozatok átfogó adatait, a veszteségek mértékét pedig érthető okokból mindenütt szigorúan őrzött államtitokként kezelik. A Kreml szerdán ragaszkodott ahhoz, hogy kizárólag az orosz védelmi minisztériumnak van felhatalmazása az áldozatok adatainak nyilvánosságra hozatalára.

A lap szerint bármiféle történelmi összehasonlításban is a rendkívüliek a veszteségek. A kutatóintézet megjegyezte, hogy az orosz harctéri halálesetek Ukrajnában „több mint tizenhétszer nagyobbak voltak, mint a szovjet veszteségek Afganisztánban az 1980-as években, és tizenegyszer magasabbak, mint az első és második csecsen konfliktus idején.

A jelentés szerint az orosz veszteségek becslései nagyjából 2,5:1 vagy 2:1 arányban meghaladják az ukrán veszteségeket - ám ezt az adatot erős fenntartásokkal kell kezelni. Ami biztos, a mutatók komor képet festenek Ukrajna számára is, amelynek lakossága jóval csekélyebb, mint riválisáé. Arról nem is szólva, hogy Kijevnek a csapatok mozgósítására való képessége jóval korlátozottabb.

Moszkva a bőkezű fizetésekhez és a bővülő juttatási csomaghoz folyamodott az újoncok számára, hogy feltöltse sorait. A regionális hatóságok besorozási bónuszokat kínálnak, amelyek egyes esetekben több tízezer dollárnak felelnek meg. A Kreml ezenkívül több ezer férfit toborzott Ázsiából, Dél-Amerikából és Afrikából, de a lap szerint sokakat félrevezető ígéretekkel csábítottak el, vagy nyomás alá helyeztek.

Ukrajna eközben alig-alig képes sorait föltölteni, Volodimir Zelenszkij pedig ellenállt a mozgósítási korhatár 25 év alá csökkentésére irányuló felhívásoknak. Szerinte ugyanis ez belföldön rendkívül népszerűtlen lépés lenne.