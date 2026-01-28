ICE-dráma a bíróságon: a Trump-kormány szinte minden ügyet elveszít

Új kutatások szerint a minnesotai szövetségi bírák túlterheltek az „Operation Metro Surge” kapcsán felmerülő ügyekkel.

Szövetségi ügynökök csaptak össze tüntetőkkel a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) létesítménye előtt Minnesotában

„Operation Metro Surge”: Ezzel a címmel indította el az amerikai belbiztonsági minisztérium Donald Trump elnök vezetésével 2025 decemberében a drasztikus intézkedéseket a Minneapolis és Saint Paul nagyvárosi területeken.

A művelet célja a dokumentumokkal nem rendelkező migránsok letartóztatása és kiutasítása. Központi szerepet játszik benne az ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) hatóság. Tisztviselői az amerikai bevándorlási törvényeket hajtják végre.

A bírák túlterheltek a Trump-féle razziák miatt

Az „Operation Metro Surge” rendkívül ellentmondásos. Nem csak azért, mert időközben több civil áldozat is volt, köztük a 37 éves ápoló, Alex Pretti. Ahogy az amerikai hírportál Politico beszámol, a minnesotai szövetségi bírák is elégedetlenek vele.

A jogászok több száz sürgős keresettel vannak túlterhelve. Ezeket azok a migránsok nyújtották be, akiket az „Operation Metro Surge” során az ICE bevándorlási hatóság vett célba.

A Politico beszámolója szerint sok bíró hétvégén is dolgozik. „2025 novembere óta a körzet bíróságai alig foglalkoznak mással” – nyilatkozta Michael Davis, az egyikük, egy vasárnapi ítéletében.

A bírák leírják a Trump-kormány jogsértéseit

Néhány bíró a Politico-nak leírta a Trump-kormány jogsértéseit. A Belbiztonsági Minisztérium tisztviselői állítólag átszállították a fogva tartottakat az államból – gyakran texasi kitoloncolási gyűjtőhelyekre. Ez megakadályozza őket abban, hogy Minnesotában jogi védelmet kérjenek.

Davis is találkozott egy ilyen esettel. Az amerikai hírportállal folytatott beszélgetés során megdöbbenését fejezte ki egy szívbeteg burmai nő kezelése miatt. A nő három gyermek édesanyja, köztük egy öt hónapos csecsemő.

A nőt, akit 2024-ben menekültként fogadtak be az Egyesült Államokba, január 10-én letartóztatását követően Texasba szállították. Davis elrendelte a visszatoloncolását.

347 bíró elutasította a kormány intézkedését

„Egyszerűen nincs jogi indok arra, hogy ezt az anyát 1800 mérföldre tartsa gyermekeitől” – mondta a bíró. Továbbá hozzátette: „Egy szoptató menekült anya másik államba történő átszállítása különösen elítélendő.”

A „Politico” szerint az, amit Davis leír, az ICE fogva tartottjainak leggyakoribb panasza: szerintük őket jogállamisági eljárás nélkül tartják fogva – legtöbbször nincs sem elfogatóparancs, sem lehetőség a óvadék megállapítására irányuló meghallgatásra.

Az ország egész területén jogászok elutasították a Trump-kormány kérelmét, amely szerint szinte minden kiutasításra váró személyt be kell zárni. Az amerikai hírportál összesen 347 bírót azonosított, akik elutasították a kormány intézkedését – több mint 2400 esetben. Csak 20 bíró állt a kormány oldalán.

„Törekvés a jogi útvonalak végsőkig történő kihasználására”

„A múlt hónapban vitathatatlanul voltak olyan kormányzati törekvések, amelyek célja a bírósági határozatok figyelmen kívül hagyása vagy legalábbis a jogi útvonalak végsőkig történő kihasználása volt, hogy megtagadják a nem állampolgároknak a tisztességes eljáráshoz való jogát” – írta Davis egy másik, vasárnap kelt ítéletében.

A Belbiztonsági Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium szóvivői nem reagáltak a Politico kérdéseire.