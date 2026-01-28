Külföld
Horvátország egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz
A döntés a kormány és a parlamenti többség egységes álláspontján alapul
Plenkovic közölte: Horvátország jelenleg nem vesz részt a Béketanács munkájában. Elmondta, hogy a kérdésről rövid telefonbeszélgetést folytatott Milanoviccsal, ennek során ismertette a kormány álláspontját.
A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány és a parlamenti többség megítélése szerint Horvátország több okból sem csatlakozna a testülethez, és ez a döntése előzetes elemzéseken alapul. Jelezte, hogy az indokokat később részletesebben ismertetik.
Milanovic közleményben erősítette meg a telefonbeszélgetés tényét. Ebben az államfő üdvözöl minden, a Közel-Kelet békéjét elősegítő kezdeményezést, ugyanakkor úgy véli: Horvátország részvétele a Béketanácsban jelenleg nem indokolt, és – mint közölte – ezt az álláspontot a beszélgetés során a miniszterelnökkel is közölte.
A felek megerősítették: Horvátország döntése a Béketanácshoz való csatlakozás elutasításáról a kormány és a parlamenti többség egységes álláspontján alapul.