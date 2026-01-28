2026. január 28., szerda

Külföld

Horvátország egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz

A döntés a kormány és a parlamenti többség egységes álláspontján alapul

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 19:58
Horvátország egyelőre nem csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz – értett egyet szerdán Zoran Milanovic államfő és Andrej Plenkovic miniszterelnök.

Horvátország egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz
Zoran Milanovic: Horvátország részvétele a Béketanácsban jelenleg nem indokolt
Fotó: Damir SENCAR / POOL / AFP

Plenkovic közölte: Horvátország jelenleg nem vesz részt a Béketanács munkájában. Elmondta, hogy a kérdésről rövid telefonbeszélgetést folytatott Milanoviccsal, ennek során ismertette a kormány álláspontját.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány és a parlamenti többség megítélése szerint Horvátország több okból sem csatlakozna a testülethez, és ez a döntése előzetes elemzéseken alapul. Jelezte, hogy az indokokat később részletesebben ismertetik.

Milanovic közleményben erősítette meg a telefonbeszélgetés tényét. Ebben az államfő üdvözöl minden, a Közel-Kelet békéjét elősegítő kezdeményezést, ugyanakkor úgy véli: Horvátország részvétele a Béketanácsban jelenleg nem indokolt, és – mint közölte – ezt az álláspontot a beszélgetés során a miniszterelnökkel is közölte.

A felek megerősítették: Horvátország döntése a Béketanácshoz való csatlakozás elutasításáról a kormány és a parlamenti többség egységes álláspontján alapul.

