Hatalmi harc a Csendes-óceánon + VIDEÓ

Kína és az USA katonai erejét mutatja a Dél-kínai-tengeren. Míg az USA a Fülöp-szigetekkel gyakorlatozik, Kína a régióban járőrözik.

Dél-kínai-tenger a színhelye a Kína (hátul, j) és az USA katonai erődemonstrációjának

Kína ezen a héten hadihajókat küldött a Dél-kínai-tengerre, miközben az USA közös katonai manővert hajtott végre ott a Fülöp-szigetekkel. A Newsweek szerint az amerikai haditengerészet és a fülöp-szigeteki fegyveres erők gyakorlata vasárnap és hétfőn zajlott. A cél egy „szabad és nyitott indopácifikus régió” támogatása volt, állítja az amerikai haditengerészet 7. flottája.

Kína élesen reagált az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek közös őrjárataira. A kínai hadsereg azzal vádolta a Fülöp-szigeteket, hogy ilyen manőverekkel megzavarják a régió „békéjét és stabilitását”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kína határozottan védi területi szuverenitását és tengeri jogait.

A konfliktus háttere

A Dél-kínai-tenger évek óta a geopolitikai feszültségek gócpontja. Kína állítólagos történelmi jogokra hivatkozva szinte az egész területet magáénak tartja. Ezek a követelések azonban átfedésben vannak más szomszédos országok, például a Fülöp-szigetek követeléseivel, ami újra és újra konfliktusokhoz vezet. A Newsweek szerint Kína erős hadihajó- és parti őrség-jelenlétet tart fenn a régióban, hogy megszilárdítsa ellenőrzését.

Az Egyesült Államok és szövetségesei, köztük Ausztrália és Japán, ellenzik ezt. Rendszeresen hadgyakorlatokat tartanak, hogy demonstrálják a szabad hajózáshoz való jogukat.

Amerikai hadgyakorlatok vitatott vizeken

A hadgyakorlatban több hajó és repülőgép vett részt, köztük az amerikai USS John Finn romboló, valamint filippínó hajók, mint a BRP Antonio Luna és a BRP Gabriela Silang. FA-50 és A-29 harci repülőgépeket is bevetettek. A Reuters szerint a gyakorlatok a Scarborough-zátonyon zajlottak – egy vitatott területen, amelyet Kína magáénak tart, de amely a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében található.

A gyakorlatok között szerepeltek többek között tengeri ellátási műveletek és harci gyakorlatok. Az amerikai haditengerészet hangsúlyozta, hogy minden tevékenységet a nemzetközi joggal összhangban hajtottak végre. A fülöp-szigeteki fegyveres erők kijelentették, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés célja a régió biztonságának erősítése és mindkét fél harcképességének javítása.

Kína járőrökkel reagál

Miközben az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek hadgyakorlatokat tartott, Kína saját hadihajóival járőrözött a Dél-kínai-tengeren. A Newsweek szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg déli parancsnokságának szóvivője kijelentette, hogy Kína elkötelezett a „béke és stabilitás fenntartása mellett a régióban”. Hogy történt-e közvetlen találkozás a kínai és az amerikai egységek között, nem derült ki.

Várható, hogy mind Kína, mind az USA tovább fogja erősíteni jelenlétét a régióban. A tengeri szuverenitási jogokért folyó konfliktus így valószínűleg nem fog hamarosan megoldódni.