Halálos vihar Portugáliában

Az eset Lisszabontól északra történt: egy férfi autójára rázuhant egy fa, amelyet az erős szél döntött ki – erősítette meg Paulo Santos, a portugál katasztrófavédelmi hatóság (ANEPC) szóvivője az EFE hírügynökségnek.

Hozzátette, hogy a déli térségben több mint 1500 incidens történt, és a mentésben tűzoltók is megsérültek. A régióban több lakóházban is kár keletkezett, többeket ki kellett menekíteni.

A Kristin hétfőn kora reggel érte el a portugál partokat az Atlanti-óceán felől óránként 140 kilométeres sebességű széllökésekkel. A hatóságok a vihar hevessége miatt arra kérték az embereket, hogy ne hagyják el otthonukat.

A vihar áramkimaradásokat okozott, fennakadásokat a távközlésben, és több utat le kellett zárni a kidőlt fák és a heves csapadék miatt. A tengerszint feletti 400 métert meghaladó területeken közlekedő vasútvonalakat megbénította és az utakat járhatatlanná tette az erős havazás. Az RTP televízió jelentése szerint több iskolában szünetet kellett elrendelni az ítéletidő miatt.

A portugál hatóságok az esőzés folytatódása miatt áradások lehetőségére is felhívták a figyelmet. A vihar időközben továbbhaladt Spanyolország felé: a hatóságok a tengerpartokon ott is magas hullámokra figyelmeztettek és arra, hogy várhatóan a havazás is fennakadásokat fog okozni.