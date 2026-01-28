2026. január 28., szerda

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Halálos vihar Portugáliában

Egy férfi autójára rázuhant egy fa, amelyet az erős szél döntött ki

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 13:31
Megosztás

Egy ember életét vesztette Portugáliában a Kristin névre keresztelt vihar okozta pusztítás következtében – jelentette a Lusa portugál állami hírügynökség szerdán.

Halálos vihar Portugáliában
Portugáliát a Kristin vihar sújtja
Fotó: AFP/NurPhoto/Raurino Monteiro

Az eset Lisszabontól északra történt: egy férfi autójára rázuhant egy fa, amelyet az erős szél döntött ki – erősítette meg Paulo Santos, a portugál katasztrófavédelmi hatóság (ANEPC) szóvivője az EFE hírügynökségnek.

Hozzátette, hogy a déli térségben több mint 1500 incidens történt, és a mentésben tűzoltók is megsérültek. A régióban több lakóházban is kár keletkezett, többeket ki kellett menekíteni.

A Kristin hétfőn kora reggel érte el a portugál partokat az Atlanti-óceán felől óránként 140 kilométeres sebességű széllökésekkel. A hatóságok a vihar hevessége miatt arra kérték az embereket, hogy ne hagyják el otthonukat.

A vihar áramkimaradásokat okozott, fennakadásokat a távközlésben, és több utat le kellett zárni a kidőlt fák és a heves csapadék miatt. A tengerszint feletti 400 métert meghaladó területeken közlekedő vasútvonalakat megbénította és az utakat járhatatlanná tette az erős havazás. Az RTP televízió jelentése szerint több iskolában szünetet kellett elrendelni az ítéletidő miatt.

A portugál hatóságok az esőzés folytatódása miatt áradások lehetőségére is felhívták a figyelmet. A vihar időközben továbbhaladt Spanyolország felé: a hatóságok a tengerpartokon ott is magas hullámokra figyelmeztettek és arra, hogy várhatóan a havazás is fennakadásokat fog okozni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink