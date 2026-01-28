Eltemették az utolsó túszt

Izraelben több százan, köztük az államfő, a kormányfő és egy miniszter is részt vett annak a fiatal rendőrkommandósnak a szerdai temetésén, akit a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-i terrortámadásában már holtan hurcolt el a Gázai övezetbe, és akinek a holtteste utolsóként, a minap került haza.

Szülővárosának, Meitárnak a temetőjében helyezték örök nyugalomra Ran Gvili rendőr főtörzsőrmestert, aki tűzpárbajban, 24 évesen esett el.

A fiatal férfi aznap éppen műtétre várt, mert motorbalesetben eltörött a válla. Ennek ellenére a palesztin terroristák támadásáról értesülve azonnal csatlakozott kommandós egységéhez, és a Nova zenei fesztivál helyszínén megmentette többtucatnyi fiatal életét, majd Alumim kibuc lakóit védve esett el.

Ran Gvili utolsó útja szerdán a katonai rabbinátus ramlei székhelyénél kezdődött, ahol a rendőrség búcsúszertartást tartott a tiszteletére, majd onnan rendőrségi kísérettel, zászlókat tartó izraeliek ezreinek sorfala mellett szállították Meitarba. A temetésen Jichák Hercog államfő, Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Itamár Bengvír belbiztonsági miniszter is részt vett.

Búcsúbeszédet sokan mondtak a ceremónián. Az elhunyt bátyja felidézte, hogy a terrortámadás napján többször hívta az öccsét telefonon, miközben ő már részt vett egy tűzpárbajban. Többször rövid időre tudtak beszélni, de befejezni már nem tudták a beszélgetést.

Hercog elnök Izrael nevében bocsánatot kért Gvili családjától azért, hogy ilyen hosszú ideig kellett várni hazatérésére. A miniszterelnök köszönetet mondott az izraeli katonáknak azért, hogy megtalálták Ran Gvili holttestét, és hazajuttatták. A belbiztonsági miniszter pedig sürgette a halálbüntetés bevezetését a terrorizmusért elítéltek számára.

A fiatal rendőr holttestét a hadsereg közlése szerint egy tömegsírban találták meg, miután mintegy 250 tetemet megvizsgáltak ott.

Ran Gvili földi maradványainak Izraelbe szállítása után nem maradt már sem élő túsz, sem halott izraeli áldozat a Gázai övezetben. A palesztin terroristák 2023. október 7-én 251 izraeli, illetve külföldi állampolgárt hurcoltak el túsznak. A túszok közül 168-an élve tértek vissza Izraelbe. A legtöbb túszt a Hamásszal megkötött megállapodás keretében engedték el. Nyolc túszt az izraeli hadsereg katonai műveletei során szabadított ki, és ezek közben találtak rá 48 holttestre is. A fogságban legkevesebb 41 élve elrabolt túsz halt meg vagy lett gyilkosság áldozata. Többségüket a Hamász emberei ölték meg, heten pedig izraeli katonai támadásban vesztették életüket.