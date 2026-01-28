Dán miniszterelnök: „Ha itt kompromisszumot kötünk, akkor mindennek vége”

Egy dolog biztos Dánia számára: az USA nem ronthatja meg Grönland határait. Még akkor sem, ha Mette Frederiksen kormányfő hajlandó messzire menni a sarkvidéki sziget körüli konfliktus megoldása érdekében.

Mette Frederiksen miniszterelnök szerint Dánia „mindent meg fog tenni” annak érdekében, hogy megegyezzen az Egyesült Államokkal a Grönlandot érintő konfliktusban – kivéve a területek átadását. Az ARD „Maischberger” című műsorában Frederiksen a következő kérdésre adott válaszként a fordítás szerint így nyilatkozott: „Nem. Ez elképzelhetetlen.” Az a nap, amikor kompromisszumokat kötnek a demokrácia alapvető pilléreiről, mindennek a vége.

Trump bejelentette a Rutte-val kötött keretmegállapodást

Donald Trump amerikai elnök többször is fenyegetőzött a Dániához tartozó sziget annektálásával. A davosi Világgazdasági Fórumon, Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott beszélgetés után váratlanul bejelentette, hogy most már van keret egy megállapodáshoz Grönland jövőjéről. Ugyanakkor visszavonta a büntetővámok bevezetésével való fenyegetőzését az európai szövetségesek, köztük Németország ellen, akik Dánia mellé álltak.

Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott találkozó után Trump diplomáciai megoldást jelentett be. Grönlandról és az egész sarkvidéki régióról szóló „jövőbeli megállapodás keretéről” beszélt. A részletek egyelőre nem ismertek. Trump a Truth Socialon kijelentette, hogy ez a megoldás „nagyszerű az Egyesült Államok és az összes NATO-ország számára”. Lemondott a tervezett büntetővámokról is az európai országok ellen - írja a focus.de.

„Meglátjuk, hogy tudunk-e megállapodásra jutni”

Frederiksen ezt sikernek értékeli az USA fenyegetésével szembeni küzdelemben. „Ha Európa összefog és megvédi magát, egy hangon szólal meg, akkor ez működik” – mondta. „Most diplomáciai úton haladunk az amerikaiakkal, és meg kell látnunk, hogy tudunk-e megállapodásra jutni.”

Frederiksen nem akart nyilatkozni a tárgyalások tartalmáról az USA-val. Hogy mennyi ideig tartanak a tárgyalások, azt „soha nem lehet tudni”. „Az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan azonban nekünk, európaiaknak tisztában kell lennünk azzal, hogy a régi világ már nincs” – mondta a kormányfő. „Nem hiszem, hogy visszatér. Ezért nekünk, európaiaknak a legfontosabb, hogy a fegyverkezésre koncentráljunk.”