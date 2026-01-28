Brüsszel bővíti hatásköreit

Az Európai Unióban (EU) minden egyes válsághelyzetet – így a migrációs válságot, a koronavírus-járványt vagy a háborút – arra igyekeztek kihasználni, hogy a brüsszeli központ hatáskörét bővítsék – mondta szerda reggel a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György hozzátette: időnként a saját joganyagukat is kicsavarva, furcsa értelmezéseket alkalmazva próbálják ezt a centralizációt véghez vinni. Megjegyezte, meghirdetett céljuk létrehozni az európai egyesült államokat és Magyarországon vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek ezt támogatják.

Mint mondta, ehhez évi egymillió illegális bevándorló beáramlása lenne szükséges, hogy „föllazítsák azokat a nemzeti kereteket, azokat a családi, szociális, vallási kereteket, amelyet az európai történelem épített ki”.

Szerinte ez a hozzáállás vezetett oda, hogy számos európai ország nagyvárosaiban „ma már visszafordíthatatlan súlyos válság alakult ki”. Ezeken a helyeken az illegálisan érkezettek egyfajta szervezettséget mutatnak és „egyre inkább úgy érzik, hogy a saját törvényeik szerint kell élni és a befogadó állam szabályai rájuk nem vonatkoznak”.

Bakondi György kiemelte, a 2015-ben megtapasztalt olyan negatívumok, mint a szervezett bűnözés jelenléte vagy az okmány nélkül illegálisan érkező fiatal férfiak tömeges bevándorlása továbbra is jellemző Európában, irányonként eltérő aktivitással. Hozzátette, szinte minden uniós tagállamban tapasztalható változás a migráció megközelítésében.

Mint mondta, korábban humanitárius kérdésként tekintettek a problémára, de a tömeges beáramlás évről-évre súlyos közbiztonsági helyzetet idézett elő számos uniós országban. Feszültségek jelentkeztek a szociális ellátórendszerben, no-go zónák jöttek létre és úgy látszik a lakosságnak elege lett – mondta.

A főtanácsadó megjegyezte, ez a lakossági elégedetlenség cselekvésre késztette a tagállamokat, többen is szigorítottak a határellenőrzésen vagy visszaállították a schengeni határ ellenőrzését. Németország a határellenőrzés szigorításán túl növelte a határőrizeti erők létszámát és megszüntette a határon történő menekültkérelem benyújtási lehetőségét – ismertette.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa-szerte tapasztalható azon patriótapártok előretörése, amelyek a migrációs politika megváltoztatását hirdetik. Hozzátette, bár a tagállamok elkezdtek változtatni ezen a területen, a brüsszeli központ továbbra is a bevándorlók kvóták szerinti elosztását tartja a jó megoldásnak.

Úgy fogalmazott, hogy a migrációs paktum bevezetése egy olyan jelentős változást idézne elő Magyarországon, amely „súlyosan ellentétes a magyar emberek érdekeivel”. Szerinte azok az eredmények, amelyeket a 2015-ös migrációs döntés után elért a magyar kormány olyan „megvédendő vívmányok, amelyek valamennyiünknek fontos érdekét jelentik”.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig semmilyen változtatás nem lehetséges a migrációs politikában. Nyomatékosította, a kormány nem fog változtatni „azon a bevált, a magyar közbiztonságot szolgáló, a magyar lakosság nagy többsége által támogatott” politikán, amelyet 2015 óta folytat.