Botrányt kavart a moldovai államfő véleménye

Maia Sandu egy igen népszerű brit podcast-interjúban úgy másfél hete többek közt azt nyilatkozta, ha népszavazást szerveznének a Moldovai Köztársaság és Románia egyesüléséről, ő bizony igennel voksolna - írja a kolozsvári Főtér. Mint utalnak rá, a politikus azért döntött így, mert szerinte a Moldovai Köztársaság Románia részeként könnyebben válhatna az EU tagjává, mint önálló államként.

Persze, az egyesülési terv megvalósítása nem olyan egyszerű, lévén azt mindkét félnek akarnia kell(ene). Ám ez jelenleg nem nagyon áll fönn - továbbá ott van Transznisztria, ahol a szeparatista területen orosz egységek állomásoznak. Azaz ebben a pillanatban szóba sem jöhet semmiféle egyesülés.

Maia Sandu pedig ismét üzent - szerinte ugyanis ha Kijev elbukja a háborút, akkor Oroszország be fogja kebelezni hazáját. Tehát burkoltan ezzel is az egyesülés felé próbálja terelni a lakosság hangulatát.