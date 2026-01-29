2026. január 29., csütörtök

Bekérették a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba

Cáfolták, hogy Ukrajna beavatkozott volna a választási folyamatba

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 0:29
Bekérették szerdán az ukrán külügyminisztériumba Heizer Antal kijevi magyar nagykövetet magyar vezető politikusoknak a közelmúltban tett kijelentései miatt, amelyek szerint Ukrajna állítólag beavatkozott a magyar parlamenti választásokba – közölte az ukrán tárca honlapján.

Novák Katalin volt köztársasági elnök nevezte ki Heizer Antalt kijevi magyar nagykövetnek
Fotó: Facebook/Novák Katalin

A külügyminisztérium határozott tiltakozását fejezte ki a nagykövetnek, és cáfolta, hogy Ukrajna beavatkozott volna a magyar választási folyamatba. Hangsúlyozták a magyar diplomatának, hogy Kijev „határozottan ellenez minden olyan törekvést, amellyel a magyar fél bevonná Ukrajnát a magyarországi választási kampányba, mivel ez nyíltan árt a kétoldalú kapcsolatok fejlődésének”.

„A magyar felet felszólították, hogy szüntesse meg az agresszív, Ukrajna-ellenes retorikát, hogy elkerülhetők legyenek a két szomszédos ország közötti kapcsolatokra gyakorolt negatív következmények” – emelte ki a minisztérium közleményében. Kiemelték, hogy Ukrajna kész a konstruktív együttműködés folytatására Magyarországgal. A közlemény szerint ezzel összefüggésben újból hangsúlyozták annak szükségességét, hogy Budapest szüntesse meg az Ukrajna és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások akadályozását, mert Ukrajna EU-taggá válása „minden kétséget kizáróan megfelel mindkét nép, valamint az ukrajnai magyar kisebbség érdekeinek”.

