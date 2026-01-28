Az ukrán erők csapást mértek egy oroszországi olajtárolóra

Az ukrán erők csapást mértek Oroszország voronyezsi régiójában egy olajtárolóra – közölte az ukrán vezérkar szerdán a Facebookon.

A vezérkar hozzátette, hogy a csapás nyomán kigyulladt az ott tárolt olaj, a területről sűrű füst szállt fel.

A hadsereg beszámolt még arról, hogy Donyeck megye megszállt részében – Velika Novoszilka térségében – eltaláltak egy drónirányító pontot, továbbá orosz katonai összpontosulásokat Sahove és Hrihorijivka környékén.

Emellett az ukrán erők eltaláltak egy ellenséges lőszerraktárt Luhanszk megye megszállt részében, egy katonai összpontosulást a zaporizzsjai régióban, Huljajpole környékén, egy zászlóalj-parancsnoki pontot a dnyipropetrovszki terület Berezove térségében, valamint katonákat Oroszország belgorodi régiójában. „Az ukrán védelmi erők továbbra is következetesen végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek az ellenség támadó képességeinek gyengítésére és katonai-gazdasági potenciáljának csökkentésére irányulnak, azzal a céllal, hogy az Oroszországot az Ukrajna elleni fegyveres agressziójának beszüntetésére kényszerítsék” – tette hozzá a vezérkar.

Andrij Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben az orosz haderő fokozta aktivitását a Harkiv megyei államhatárnál. „Frontvonallá változott az Oroszországgal közös határ teljes hosszában, beleértve a csernyihivi, szumi és harkivi régiót, egyes szakaszokon aktív harci cselekmények zajlanak” – emelte ki. Szavai szerint két hete az orosz erők különösen aktívan a harkivi terület határain belül, elsősorban Dihtyarne település irányában.

Egyre romlik a lakosság ivóvízellátása az orosz megszállás alatti Donyeck városában annak ellenére, hogy az orosz „adminisztráció” képviselői nemrég a „vízszállító járművek számának növeléséről” beszéltek – közölte az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) mellett működő Dezinformációellenes Központ a Facebookon. „A vizet négy naponta egyszer szállítják ki. Helyi hírforrások olyan videókat tesznek közzé, amelyeken idős emberek és gyerekek kénytelenek hatalmas sorokban állni a fagyban. Valódi hozzáférésük a vízhez csak azoknak a lakosoknak van, akik napközben oda tudnak menni. Azoknak, akik este térnek haza a munkából, már nem jut víz. A város lakói kétségbe vannak esve, a megszálló hatalom képviselői azonban nem kínálnak megoldást a problémára” – mutatott rá a központ.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon közölte, hogy a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihben az éjszakai orosz támadás után 243 ház maradt fűtés nélkül.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy orosz támadás ért egy egészségügyi intézményt Herszon városában, aminek következtében 2 egészségügyi dolgozó megsérült.

Andrij Podorvan, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzójának tanácsadója egy élő televíziós adásban közölte, hogy szerda hajnalban orosz Gerany típusú drónokkal mértek az orosz erők csapást egy energetikai létesítményre, aminek következtében több település áram nélkül maradt.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az ukrán fővárosban továbbra sincs fűtés 737 lakóépületben. A DTK áramszolgáltató vállalat pedig azt jelentette, hogy a déli Odessza megyében a jegesedés és az erős széllökések miatt 81,6 ezer fogyasztó marad áramellátás nélkül.