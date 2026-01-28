Az ICE bevetésre készül a 2026-os téli olimpián Olaszországban

Az ICE ügynökei bevetésre készülnek a 2026-os téli olimpián Milánóban és Cortinában, Olaszországban – és ez felháborodást kelt a fogadó ország lakói körében.

A milánói-cortinai téli olimpiai játékok február 6. és 22. között kerülnek megrendezésre

A Belbiztonsági Minisztérium azonban gyorsan tisztázta a helyzetet. Az ICE ügynökei azért vannak ott, hogy támogassák a nagy horderejű játékok biztonságáért felelős más amerikai szövetségi ügynökségeket.

„Nyilvánvaló, hogy az ICE nem végez bevándorlási ellenőrzési műveleteket külföldi országokban” – nyilatkozta a Belbiztonsági Minisztérium, reagálva az ICE milánói részvételéről szóló jelentésekre.

„Az olimpián az ICE Belbiztonsági Nyomozóirodája támogatja az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Diplomáciai Biztonsági Szolgálatát és a fogadó országot a transznacionális bűnszervezetek kockázatainak felmérésében és csökkentésében. Minden biztonsági művelet az olasz hatóságok felügyelete alatt marad” – tette hozzá a minisztérium.

A korábbi rendezvényeken való rendszeres bevetés ellenére az ICE idei részvétele heves reakciókat váltott ki a minneapolisi zavargások után, ahol két, nagy visszhangot kiváltó lövöldözés, amelyben szövetségi ügynökök tüzeltek tüntetőkre, országos és nemzetközi vizsgálatot váltott ki.

Giuseppe Sala, Milánó polgármestere egyértelműen kijelentette, hogy az ICE nem lesz szívesen látott vendég a városában, mivel februárban a téli olimpia nagy részét itt rendezik meg – és megdöbbentő állításokat tett az amerikai szövetségi ügynökökről.

„Ez egy gyilkos milícia, amely behatol az emberek otthonába, és saját engedélyezési papírokat ír alá. Egyértelmű, hogy Milánóban nem látják őket szívesen, ez nem kétséges” – mondta Sala a helyi RTL Radio 102 rádiónak.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter védelmébe vette az ICE olaszországi bevetését, kijelentve, hogy az ügynökség a feladatát végzi, és nem veszélyezteti az olasz állampolgárok életét, jelentette a CNN.

„Legyen egyértelmű: nem azért jönnek, hogy az utcákon fenntartsák a közrendet. Azért jönnek, hogy együttműködjenek a műveleti szobákban” – mondta Tajani kedden az olasz RAI rádióállomásnak.

A biztosítékot azután adták, hogy a Minneapolisban tudósító RAI stábja felvételeket sugárzott, amelyeken egy ICE-ügynök azzal fenyegetőzött, hogy betöri az autójuk ablakát, miközben a vasárnapi tüntetésekről tudósítottak.