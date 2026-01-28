Az EU elítéli a vegyi fegyverek használatát

Az Európai Unió határozottan elítéli a vegyi fegyverek használatát bárhol, bármikor, bárki által és bármilyen körülmények között – jelentette ki szóvivője útján az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) szerdán.

A brüsszeli közleményben az EKSZ szóvivője arra reagált, hogy január 20-án a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) jelentést adott ki, amelyben a szíriai légierőt találta felelősnek a 2016. október 1-jén a szíriai Kafr-Zeitában vegyi fegyverrel elkövetett támadásért. A jelentésben arra a következtetésre jutottak: alapos okkal feltételezhető, hogy egy katonai helikopter klórgázt juttatott a levegőbe. Az esetnek több tucat érintettje volt és 35 sebesültje – emlékezettek.

Közleményében az uniós külügyi szolgálat kiemelte: a vegyi fegyverek használata a nemzetközi jog megsértését jelenti, továbbá a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények közé számíthat, nevezetesen háborús bűncselekményeknek és emberiség elleni bűncselekményeknek minősülhet.

Hangsúlyozták: az EU elismeri a szíriai átmeneti hatóságok pozitív szerepét az OPCW vizsgálatainak elősegítésében, amelynek jelentései hozzájárulnak a vegyi fegyverek alkalmazásával kapcsolatos büntetlenség megszüntetésére irányuló erőfeszítésekhez.

„Elkötelezettek vagyunk az OPCW politikai és anyagi támogatása mellett, hogy elszámoltathatók legyenek mindazok, akik ezekért a szörnyű bűncselekményekért felelősek Szíriában vagy az országon kívül” – fogalmaztak.

Az uniós külügyi szolgálat emlékeztetett: az Európai Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be a Bassár el-Aszad elnök vezette kormányzat tisztviselői és tudósai ellen a vegyi fegyverek fejlesztésében és alkalmazásában betöltött szerepük miatt. A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet új jelentésének ismeretében az Európai Unió készen áll arra, hogy további intézkedések hozzon, ha szükséges – hívták fel a figyelmet.

Az Európai Unió továbbra is támogatja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet, és hangsúlyozza az OPCW munkájának kiegészítő szerepét az ENSZ tevékenységéhez. Az EU teljes mértékben bízik a szervezet objektivitásában, pártatlanságában és függetlenségében – tette hozzá közleményében az Európai Unió Külügyi Szolgálata.