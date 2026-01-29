„Az Egyesült Államok nem készül további katonai erőt alkalmazni Venezuelában"

A tárcavezető a szenátus külügyi bizottságának tagjai előtt hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök a hadsereg főparancsnokaként soha nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amikor az Egyesült Államok nemzeti érdekeinek megvédéséről van szó. A demokrata párti törvényhozókkal kialakuló, helyenként éles szóváltásokkal tarkított meghallgatáson a miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg az amerikai haderő elhelyezkedése sem feltételez katonai akciót, és ilyen szándék sincs.

Marco Rubio ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy kialakulhatnak olyan körülmények, amikor az amerikai haderő ismét beavatkozik, például olyan fejlemények, amelyek közvetlenül fenyegetik az Egyesült Államok és szövetségeseinek jelenlétét a térségben.

Azt is kijelentette, hogy az amerikai kormány készen áll arra is, hogy akár katonai erővel kényszerítse ki a jelenlegi venezuelai vezetés együttműködését. "Készen állunk, hogy erőt alkalmazzunk a maximális együttműködés elérése érdekében, amennyiben más eszközök kudarcot vallanak. Reményünk szerint ez nem válik szükségessé" – fogalmazott a külügyminiszter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok nem visel háborút Venezuela ellen, és "nem foglalta el az országot", ahol nem tartózkodik amerikai katonaság, kivéve néhány tengerészgyalogost, akik egy nagykövetséget védenek.

Hozzátette, hogy amennyiben ismét katonai erő bevetése válna szükségessé, akkor a kormányzat a törvény értelmében, a műveletet követő 48 órán belül tájékoztatja a Kongresszust. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az elnöki háborús jogkörökről szóló 1973-as jogszabály (War Powers Act) értelmében a törvényhozás jóváhagyására akkor van szükség, ha egy katonai beavatkozás meghaladja a 60 napot.