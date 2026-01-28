Az antiszemitizmussal való szembenézés mindenki felelőssége

A német kormány antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa szerdán arra figyelmeztetett, hogy ma már nem számít marginális jelenségnek Németországban a zsidó származású emberek ellen megnyilvánuló diszkrimináció.

Felix Klein a Redaktionsnetzwerk Deutschland médiahálózatnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a német szövetségi parlamentnek (Bundestag) az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor 1945. január 27-i felszabadítása és a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából tartott megemlékezése „a több millió üldözött, majd jogaitól megfosztott és meggyilkolt ember iránti tisztelet és a történelem iránti felelősség kifejezése”.

Hozzátette, hogy az antiszemitizmus és az emlékezés kultúrája elleni támadások olyan figyelmeztető jelzések, amelyek „már nem egy kisebbség problémái, hanem a társadalom alapjait fenyegető jelenségek”. Ezért „éppen a történelemmel való szembenézésünk kötelez bennünket arra, hogy legyünk éberek, és aktívan, határozottan szálljunk szembe az antiszemitizmus bármilyen formájával” – mondta a kormánybiztos, kiemelve, hogy az antiszemitizmussal való szembenézés nem az egyének feladata, hanem mindenki felelőssége.