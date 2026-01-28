Az amerikai légügyi hivatal hibája vezetett tavaly egy légi szerencsétlenséghez

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által elkövetett sorozatos rendszerhibák vezettek tavaly egy katonai helikopter és egy repülőgép összeütközéséhez a levegőben a washingtoni Ronald Reagan Repülőtér közelében, amelynek következtében 67 ember vesztette életét – állapította meg az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) helyi idő szerint kedden.

A 2025 január végén egy washingtoni repülőtér közelében történt tragédia „száz százalékban” elkerülhető lett volna, „van okunk dühösnek lenni”- szögezte le Jennifer Homendy, a NTSB elnöke egy maratoni nyilvános meghallgatás után, amelynek keretében a közlekedésbiztonsági testület a baleset körülményeit vizsgálta.

Éppen „az esemény előtt tettünk közzé ajánlásokat, amelyek ebben az esetben alkalmazhatók lettek volna” – hangsúlyozta. „Ez szégyen” – tette hozzá, és „komoly reformokat” sürgetett a hasonló balesetek megelőzésére.

Az American Airlines egy repülőgépe és az amerikai hadsereg egy Black Hawk helikoptere a washingtoni Ronald Reagan Repülőtér (DCA) közelében ütközött egymásnak 2025. január 29-én.

Az NTSB megállapította, hogy a baleset az FAA sorozatos hibái miatt következett be. A légi közlekedési hatóság ugyanis engedélyezte helikopterek repülését a repülőtér közelében anélkül, hogy bármilyen biztonsági intézkedéssel elválasztották volna őket a repülőgépektől, továbbá az FAA nem vizsgálta meg a forgalmi adatokat és nem tett lépéseket a helikopterforgalom repülőtéri forgalomtól való elkülönítésére.

Jennifer Homendy azt is kifogásolta, hogy az FAA túl megengedő a helikopterek vizuális navigációjával kapcsolatban. Kiemelte: a légiforgalmi irányítók túl gyakran bízzák a pilótákra, hogy vizuálisan ellenőrizzék, nincs-e más légi jármű a repülési útvonalukon. Az NTSB elnökének közlése szerint a repülőtér irányítótornyának személyzete többször is jelezte ezzel kapcsolatos aggodalmait, de a vezetés elutasította azokat.

A vizsgálat során kimutatták, hogy jelentős eltérés volt a katonai helikopter műszerei által kijelzett és a helikopter repülésének tényleges magassága között: a helikopter legénysége azt hitte, hogy „100 lábbal (30 méterrel) alacsonyabban vannak” – mutatott rá Homendy.

A keddi tárgyaláson a hadsereg képviselője közölte, hogy a biztonságosabb repülés érdekében változtatnak a repülési kézikönyvön.

A balesetet megelőző négy évben átlagosan több mint 18 esetben jelentettek be DCA közelében szerencsésen elkerült ütközéseket utasszállító repülőgépek és helikopterek között – hangzott el a vizsgálat során.

Az NTSB több mint 30 ajánlást fogalmazott meg az FAA sorozatos hibáira hivatkozva. „Jobb, ha mindet végrehajtják” – figyelmeztette a légi közlekedési hatóságot Homendy.

Az FAA a keddi tárgyaláson közölte, hogy az ajánlásokat mindig szem előtt tartja, és az ütközés után nyomban lépéseket tett a repülésbiztonság növelésére.

Ezek között sorolta fel, hogy a Ronald Reagan Repülőtérre érkező gépek számát óránként 36-ról 26-ra csökkentette, és a légikikötőt környező légtérben korlátozta a helikopterforgalmat.

Homendy kedden azt is elmondta: olyan figyelmeztetéseket kaptak a légitársaságoktól, hogy „a következő légi ütközés Burbankben lehet, de az FAA-nál ezzel senki nem foglalkozik”, hiába küldik nekik a vészjelzéseket.

Az FAA közölte, hogy a kaliforniai repülőtér környékén változtatásokat hajtottak végre, miután megvizsgálták a Los Angeles-i Burbank repülőtér és a tőle 16 kilométerre fekvő Van Nuys repülőtér körüli légi forgalmat.