Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák a területi kérdéseket és a Zaporizzsjai Atomerőművet (ZNPP) – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az European Pravda című lapnak adott interjújában.

„Az elnök kész találkozni Putyinnal és megvitatni ezt a kérdést a megoldás érdekében” – hangsúlyozta a diplomata.

Szibiha kijelentett, hogy Kijev kész aláírni egy 20 pontos béketervet, és hangsúlyozta, hogy Kijev területi engedményeinek és a Zaporizzsjei Atomerőműnek a kérdése továbbra is a legérzékenyebb. Elmondása szerint várhatóan először az Egyesült Államok és Ukrajna, majd az Egyesült Államok és Oroszország között írnak alá egy konfliktusrendezési dokumentumot.

Korábban Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy nem lát zsákutcát az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokban. Hozzátette, hogy az ukrán fél folyamatos kapcsolatban áll az amerikai féllel – írta meg a Lenta.ru.