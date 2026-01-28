Látszik Zelenszkijen, hogy rendkívüli módon megviselte idegileg az elmúlt időszak. Egyre többször utalnak arra, hogy amit ő csinál az egyre több mindenkinek van az útjában.

Ha egy ország a fővárosát nem tudja megvédeni, a főváros ellátását nem tudja biztosítani, annak alapos, vagy súlyos következményei szoktak lenni -mondta a Magyar Hírlap stúdiójában Sonkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, érződik, hogy változás közeledik Ukrajnában, tehát az, hogy az a Klicsko, aki a hírek szerint inkább Németországhoz van bekötve, mint Nagy-Britanniába vagy az Egyesült Államokba, hogy ő fel mer lépni ebben a helyzetben azt mutatja, hogy jelentős esélyt lát arra, hogy az egész alkalmatlan ország irányítására hatást gyakoroljon.

Emlékeztetett, Klicskonak van egy Ütés nevű pártja, tehát országos tényező is lehetne, „de azért Ukrajna sorsáról nem hiszem, hogy Berlinben döntenének. Úgyhogy én ezt egyfajta kavarásnak látnám, mindenki igyekszik jobb pozíciókat kiharcolni, kedvezőbb helyzetet elérni a saját maga számára, mint azt, hogy itt most tényleg egy pucs lenne a küszöbön. Tegyük hozzá, hogy igazából Klicskonak nincs katonai ereje, amivel ezt a puccsot végre tudná hajtani” - fogalmazott a szakértő.

Megjegyezte, látszik Zelenszkijen, hogy rendkívüli módon megviselte idegileg az elmúlt időszak. „Egyre többen és többször utalnak arra, hogy amit ő csinál az egyre több mindenkinek van az útjában és most nem az orosz vezetésre gondolok, hanem a nyugati támogatókra, illetve a belpolitikai szereplőkre, ami azért mindenképpen aggasztóvá válhat egy idő után. Úgy gondolom, hogy nem jó megoldás, ha politikában fizikai erőszakot alkalmaznak” - húzta alá Somkuti Bálint.