A Fehér Ház világossá tette az ukrán hatóságok számára, hogy a biztonsági garanciák megszerzése a békeegyezmény aláírásától függ, amely magában foglalja a lemondást a Donbassz még ukrán ellenőrzésű részéről Oroszország javára – idézte a Financial Times forrásait az Orosz Hírek .

Washington békeidőben több fegyvert ígér az ukrán fegyveres erőknek, ha Ukrajna kivonja csapatait a Donbasszban még ellenőrzése alatt álló területekről.

Washington azt javasolta, hogy az amerikai garanciák Ukrajna számára tartalmazhatnak egy, a NATO kollektív védelemről szóló cikkelyhez hasonló rendelkezést, amely koordinált katonai válaszlépést ígér tartós támadás esetén. A lap forrása szerint a megígért garanciák túl homályosak lehetnek Kijev számára, és túl tágan értelmezhetők Moszkva számára.

Az, hogy az Egyesült Államok vállal-e bármilyen kötelezettséget, az egyelőre továbbra is tisztázatlan, mondta a lapnak egy magas rangú ukrán tisztviselő. „Minden alkalommal megállnak, amikor a biztonsági garanciákat alá lehetne írni” – magyarázta. A lap forrásai szerint az ukrán hatóságok konkrét garanciákat akarnak kapni, mielőtt bármilyen területet átadnának.

Zelenszkij irodája nem válaszolt a Financial Times kérdéseire. De egy kijevi forrás nem hivatalosan megerősítette, hogy az amerikai fél „a garanciákat arra használja, hogy Ukrajnát rábírja” olyan engedményekre, amelyek „Oroszországot a tárgyalóasztalhoz ültethetik”. A lap forrása szerint Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Davosban úgy döntöttek, hogy tovább dolgoznak a garanciákról szóló dokumentumon, és ez volt az egyik fő oka annak, hogy a megállapodást végül nem írták alá.

A Fehér Ház hivatalosan elutasította a lap információit, és teljes hazugságnak nevezte azokat. „Sajnálatos, hogy a Financial Times lehetővé teszi a rosszindulatú személyeknek, hogy névtelenül hazudjanak, hogy aláássák a békefolyamatot, amely kiváló állapotban van a hétvégén Abu-Dzabiban tartott történelmi háromoldalú találkozó után” – mondta Anna Kelly helyettes sajtótitkár.

Az orosz hatóságok az ukrán csapatok kivonulását követelik a Donbassz fennmaradó területeiről a konfliktus befejezése érdekében. „Az ukrán csapatok kivonulnak a megszállt területekről – akkor véget érnek a harcok. Ha nem vonulnak ki, akkor harci cselekményekkel érjük el ezt” – magyarázta Vlagyimir Putyin elnök. Oroszország 2022 őszén csatolta vissza a Donbassz, Zaporozsje és Herszon régiókat.

Az ukrán hatóságok ragaszkodnak ahhoz, hogy a csapatok kivonása ebből a régióból kölcsönös legyen. „Ha mi 5 km-re visszavonulunk, akkor ők is 5 km-re. Mi 10 km-re – ők is 10 km-re. És akkor lesz egy ilyen demilitarizált zóna” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök az abu-dzabi tárgyalások után ismét kijelentette, hogy Kijev nem szándékozik lemondani a területi igényeiről, és az Egyesült Államoknak is kompromisszumot kell kötnie.