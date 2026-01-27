Turistákkal teli hajó borult fel az ománi partoknál

Felborult egy francia turistákat szállító hajó Omán partjainál, hárman meghaltak, ketten könnyebben megsérültek – jelentette be az ománi rendőrség kedden.

A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott (képünk illusztráció)

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a szerencsétlenség Maszkat közelében történt. A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott.

Helyi sajtóforrások úgy tudják, a hajó a turisták közelében népszerű, gazdag állat-és növényvilágáról híres ed-Dímániját szigetekre indult.

Az ügyben vizsgálat indult.