Külföld

Turistákkal teli hajó borult fel az ománi partoknál

Többen meghaltak

MH/ MTI
 2026. január 27. kedd. 15:13
Felborult egy francia turistákat szállító hajó Omán partjainál, hárman meghaltak, ketten könnyebben megsérültek – jelentette be az ománi rendőrség kedden.

Turistákkal teli hajó borult fel az ománi partoknál
A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott (képünk illusztráció)
Fotó: Hemis via AFP/Guiziou Franck

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a szerencsétlenség Maszkat közelében történt. A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott.

Helyi sajtóforrások úgy tudják, a hajó a turisták közelében népszerű, gazdag állat-és növényvilágáról híres ed-Dímániját szigetekre indult.

Az ügyben vizsgálat indult.

