Trump meglepően békülékeny a minnesotai halálos lövöldözés után

A minnesotai halálos lövöldözés után Trump békülékeny hangot ütött meg. Telefonon beszélgetett Minneapolis polgármesterével, és egyetértett azzal, hogy a jelenlegi helyzetet meg kell oldani, és együttműködést ígért.

Az egész országot felháborító, minnesotai Minneapolisban történt, Alex Pretti ápoló halálos lövöldözése után az amerikai elnök, Donald Trump megpróbált engedni. „A Fehér Házban senki, Trump elnököt is beleértve, nem szeretné látni, hogy emberek sérülnek meg vagy halnak meg Amerika utcáin” – mondta Trump szóvivője, Karoline Leavitt hétfőn Washingtonban.

Trump bejelentette, hogy Tom Homan határőrizeti tisztviselőjét Minnesotába küldi. Eközben bizonytalanság uralkodott Gregory Bovino határőrizeti parancsnok esetleges Minnesotából való kivonulásával kapcsolatban.

Trump emellett igyekezett korlátozni a károkat. Online szolgáltatásában, a Truth Socialban kijelentette, hogy „nagyon jó telefonbeszélgetést” folytatott Minnesota állam kormányzójával, Tim Walzzel, és együtt akar vele működni. Megbeszélést fog kezdeményezni határőrizeti megbízottja, Homan és Walz között, hogy az államban minden „bűnözőt” letartóztassanak.

A Fehér Ház védi a kitoloncolási politikát

Egy másik bejegyzésében Trump azt írta, hogy Homan még hétfő este Minnesotába utazik. Homan pontos szerepe ott egyelőre nem tisztázott. „Eddig nem dolgozott ezen a területen, de sok embert ismer ott, és kedveli őket” – magyarázta Trump. „Tom kemény, de igazságos, és közvetlenül nekem fog jelenteni.”

Ugyanakkor a Fehér Ház ragaszkodott a kitoloncolási politikájához. Leavitt szerint „egyértelmű és egyszerű módja van a rend és a törvényesség helyreállításának”. Trump felszólította a minnesotai felelősöket, hogy adják át az összes „bűnöző illegális külföldit” a rendfenntartóknak.

A Fehér Ház nem tért el attól a vádjától sem, hogy a demokraták felelősek a minnesotai erőszakért. A „tragédia” valódi oka a demokraták „ellenséges ellenállása” – mondta Leavitt.

Bovino marad hivatalában

Az amerikai média közben arról számolt be, hogy a határőrizeti parancsnok, Bovino távozik Minneapolisból. Az amerikai belbiztonsági minisztérium azonban határozottan cáfolta ezeket a jelentéseket.

Bovino „nem lett felmentve feladata alól” – nyilatkozta Tricia McLaughlin, a belbiztonsági miniszter helyettese az X online szolgáltatásban. A határőrség parancsnoka „a elnök csapatának fontos tagja és nagyszerű amerikai”.

Gregory Bovino mára az USA-ban ismert személyiség lett, Chicagóban pedig rettegett. A vitatott „Operation Midway Blitz” művelet vezetőjeként az agresszív bevándorláspolitikát képviseli.Getty Images

Frey polgármester a teljes visszavonulásra sürget

Jacob Frey, Minneapolis demokratikus polgármestere egy Trump-tal folytatott telefonbeszélgetés után bejelentette, hogy keddtől meghatározatlan számú szövetségi tisztviselő távozik a városból.

„Néhány szövetségi tisztviselő holnap megkezdi a terület elhagyását, és én továbbra is ragaszkodni fogok ahhoz, hogy a műveletben részt vevő többiek is távozzanak” – nyilatkozta Frey hétfőn az X online szolgáltatásban. A telefonbeszélgetés során Trump egyetértett azzal, hogy „a jelenlegi helyzet nem mehet így tovább” – magyarázta.

Az amerikai határőrség (Border Patrol) tisztjei szombaton egy minnesotai Minneapolisban végrehajtott kitoloncolási razzia során lelőtték a 37 éves ápolót, Prettit.

A Belbiztonsági Minisztérium „védekező lövésekről” beszélt, amelyeket egy szövetségi tisztviselő Pretti ellen adott le, aki állítólag maga is fegyvert akart használni.

Az eseményről készült videofelvételek azonban komoly kétségeket ébresztenek e leírások hitelességét illetően.

Ellenállás a saját soraiban

A minnesotai országos tiltakozások mellett a Trump republikánus pártján belül növekvő ellenállás is hozzájárulhatott a Fehér Ház megnyugtató fellépéséhez.

A képviselőház felügyelőbizottságának elnöke, James Comer vasárnap utalt arra, hogy a szövetségi tisztviselőknek vissza kellene vonulniuk Minneapolisból. A texasi kormányzó, a Trump-párti Greg Abbott is felszólította a szövetségi hatóságokat, hogy „kalibrálják újra” magukat.

Republikánus jelölt bírálja Trump politikáját

Felfordulást okozott az is, hogy Chris Madel, a minnesotai kormányzóválasztás egyik republikánus jelöltje tiltakozásul lemondott a szövetségi kormány észak-amerikai államban hozott intézkedései miatt.

„Nem tudom támogatni a nemzeti republikánus párt által bejelentett megtorlást állami polgáraink ellen” – mondta Madel egy online szolgáltatásokon közzétett videóüzenetben. „Ugyanígy nem lehetek tagja egy olyan pártnak, amely így cselekszik” – tette hozzá.

Az amerikai igazságszolgáltatás is foglalkozik a minnesotai szövetségi tisztviselők fellépésével. Az amerikai média szerint egy szövetségi bíró igyekezett a lehető leghamarabb döntést hozni a minnesotai hatóságok által a szövetségi tisztviselők államban való bevetése ellen benyújtott keresetben - írja a focus.de.