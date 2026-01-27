Továbbra is durva a helyzet az USA déli részein

A hétvégén átvonuló téli vihar nyomán Tennessee, Mississippi, Texas és Kentucky államokban alakult ki nagyobb területen tartós áramszünet, miután a jeges eső leszakította a villanyvezetékeket. A keddi összesítések szerint az érintett körzetekben még mintegy 550 ezer háztartásban nem volt áram. A fűtés nélkül maradt családok számára melegedőket nyitottak. A keddi összesítések szerint már több mint 20 haláleset köthető a téli időjáráshoz, többen haltak meg kihűlés és balesetek következtében.

Volt, akit hókotró sodort el, Texasban szánkóbalesetben egy 16 éves lány meghalt, egy másik tinédzser súlyosan megsérült. A szánkón ülő fiatalokat egy társuk terepjáróval vontatta, amikor a téli eszköz kisodródott.

A légi közlekedésben kedden 1500-ra csökkent a járattörlések száma, miután hétfőn több mint 6 ezer, vasárnap pedig több mint 11 ezer járat nem tudott elindulni. A hőmérséklet a kedd reggeli órákban az Egyesült Államok nagy részén fagypont alatt volt, így Florida, Texas, Louisiana, Mississippi és Alabama államokban is. Georgia állam nagyvárosában, Atlantában mínusz 10 fokot mértek, míg a Tennessee-beli Nashville-ben mínusz 12 fokra hűlt a levegő hőmérséklete. Az előrejelzések szerint a fagypont alatti hőmérsékletek nagy területen még napokig kitartanak, míg a keleti partvidék államaiban a hétvégére újabb téli viharzónát várnak jelentős havazással.

Meteorológusok a múlt szombaton és vasárnap átvonuló időjárási frontot az Egyesült Államok történetének egyik legkiterjedtebb téli viharaként jellemzik, amely 40 államot és 240 millió ember lakóhelyét érintette.