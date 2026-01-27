2026. január 27., kedd

Többpólusú világrendről egyeztetett Kína és Finnország

Hszi Csin-ping Petteri Orpót fogadta Pekingben

 2026. január 27. kedd. 20:01
Kína kész együttműködni Finnországgal az Egyesült Nemzetek Szervezetére (ENSZ) épülő nemzetközi rendszer megőrzésében és egy többpólusú világrend előmozdításában – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök Petteri Orpo finn miniszterelnökkel folytatott keddi megbeszélésén Pekingben.

Hszi Csin-ping: Kína és Finnország közösen erősítheti az ENSZ-központú nemzetközi rendet
Fotó: Xinhua via AFP/Yao Dawei

A kínai állami média jelentése szerint Hszi hangsúlyozta: Peking azt reméli, hogy Finnország konstruktív szerepet vállal a Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatok egészséges és stabil fejlődésének elősegítésében.

„Kína és Európa partnerek, nem ellenfelek, együttműködésük jelentősebb, mint a verseny, és a közös érdekek meghaladják a nézeteltéréseket” – szögezte le Hszi.

Hszi a találkozón üdvözölte a finn vállalatokat a kínai piacon, és arra bátorította őket, hogy erősítsék globális versenyképességüket Kína nyitott és bővülő gazdasági környezetében. Emellett elmondta azt is, hogy Kína kész elmélyíteni az együttműködéseket a többi között az energiaátmenet, a körforgásos gazdaság, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, valamint a tudományos és technológiai innováció területein.

A kínai elnök szerint a több kockázattal és kihívással szembesülő világban a nemzetközi közösségnek összehangolt fellépésre van szüksége. Ezért Kína kész Finnországgal együtt fellépni a globális kihívások kezelése érdekében, az ENSZ-központú nemzetközi rendszer és a nemzetközi jogon alapuló rend megőrzésével – jelentette ki.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a keddi találkozón elmondta, hogy várakozással tekint a kétoldalú együttműködésről és a nemzetközi kérdésekről szóló további egyeztetések elé.

