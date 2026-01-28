Széles körben tapasztalhatók antiszemita jelenségek az EU iskoláiban

Az Európai Unió tagországaiban dolgozó pedagógusok több mint háromnegyede szembesült már antiszemitizmussal az osztálytermekben - írta a holokauszt nemzetközi emléknapján, kedden közzétett jelentésében az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Oktatási Szervezete (UNESCO).

A 23 uniós tagállamban dolgozó, 2030 pedagógus részvételével végzett felmérés adatai szerint a megkérdezett tanárok 78 százaléka volt már legalább egyszer szemtanúja diákok között lezajlott antiszemita incidensnek; míg a 27 százalékuk arról számolt be, hogy kilenc vagy több ilyen incidensről is van már tapasztalata. A megkérdezett tanárok 61 százaléka arról is beszámolt, hogy holokauszttagadást és a zsidók második világháború idején történt elpusztításával kapcsolatos dezinformációkat is tapasztalt; 11 százalékuk pedig arról, hogy ezek a jelenségek gyakran fordulnak elő az iskolájában.

Az adatok azt mutatják, hogy a megkérdezett pedagógusok tíz százaléka volt már legalább egyszer tanúja zsidó származású diákok elleni fizikai támadásoknak, illetve 44 százalékuk találkozott már náci gesztusokat bemutató, rajzoló, vagy a ruhájukon viselő diákokkal. A megkérdezett tanárok 42 százaléka pedig azt nyilatkozta, hogy tapasztalt már antiszemita megnyilvánulásokat egyes kollégái részéről is. Khaled El-Enany, az UNESCO főigazgatója a felmérés adatai kapcsán arra figyelmeztetett, hogy „az antiszemitizmus és a holokauszttagadás formájában megnyilvánuló gyűlöletbeszéd olyan magas szintre emelkedett, amire a második világháború óta nem volt példa”.

A főigazgató közölte, hogy a pedagógusok nagy része sohasem kapott külön képzést az antiszemita jelenségekhez való viszonyulásról és a mesterséges intelligencia antiszemita célú felhasználásának a következményeivel kapcsolatban sem. Ugyanakkor hozzátette, hogy az UNESCO a téma kapcsán több mint harminc országban nyújt egyedi támogatást a politikai döntéshozók és a pedagógusok számára, ennek keretében pedig több mint 1300 európai oktatót és politikai döntéshozót készített fel az antiszemita jelenségek kezelésére 2023 óta.