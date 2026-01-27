2026. január 27., kedd

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi

Az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett

MH/ MTI
 2026. január 27. kedd. 21:21
Megosztás

Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen, a repülőtér közelében, eljárás indult ellene – közölte a Készenléti Rendőrség kedden a police.hu oldalon.

Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi
Tiltott légtérben repült a pilóta nélküli jármű
Fotó: AFP/NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

A közlemény alapján egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi, az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, amely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal, azt mondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést.

Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat – emelték ki.

A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben – áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Keddi árfolyamok

Keddi árfolyamok

ĀAz eurót 381,59 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 381,21 forintnál