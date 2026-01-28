Sok évig rácsok mögött marad az embercsempész banda feje

A zwollei bíróság megállapította, hogy az eritreai férfi Líbiából Európába juttatta tömegesen honfitársait, miközben jelentős anyagi haszonra tett szert. Az ítélet megfelel az ügyészség által indítványozott maximális büntetésnek. Az eljárás során megállapították: az áldozatok líbiai táborokban súlyos bántalmazásnak, kínzásnak és szexuális erőszaknak voltak kitéve, miközben Hollandiában élő hozzátartozóikat telefonon zsarolták pénz kicsikarása érdekében. A bűnszervezet egy másik feltételezett vezetőjét tavaly decemberben adták ki az Egyesült Arab Emírségekből Hollandiának.

A holland ügyészség 2018-ban indított nyomozást Walid ellen, szoros együttműködésben az olasz hatóságokkal. A vizsgálat Hollandiában kezdődött, mivel az áldozatok az országon keresztül haladtak, és itt kértek menedékjogot. A bíróság szerint a férfi nem tett érdemi vallomást, csupán azt állította, hogy nem az a személy, akinek a hatóságok tartják. Etiópiában korábban már 18 évet töltött börtönben embercsempészet miatt. Az ítélet indoklásában a bíróság az ügyet „méretében és súlyosságában is kivételesnek” nevezte, a cselekményeket pedig „rendkívül kegyetlennek, erőszakosnak és megalázónak” minősítette.

A határozat szerint Walid a legcsekélyebb együttérzés és lelkiismeret nélkül járt el, kizárólag a pénzszerzés vezérelte, miközben kiszolgáltatott embereket használt ki. Tanúk a legbrutálisabb embercsempészként jellemezték, akivel valaha dolguk volt. A bíróság kiemelte: az áldozatok nagyfokú félelmet éltek át a táborokban és a szállítás során is. A csaknem százoldalas ítélet szerint a líbiai táborokban rendszeres volt a bántalmazás, kínzás és szexuális erőszak, és számos haláleset is történt. A bíróság megállapította, hogy a vádlott vezető szerepet játszott a bűncselekményekben, alárendelt cinkosokat irányított, és alkalmanként maga is erőszakosan lépett fel. A pszichiátriai szakvélemény alapján a férfi büntetőjogilag teljes mértékben beszámítható.