Sok aláírás erősíti a magyar álláspontot

A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is - hangsúlyozta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Hír Tv-nek adott keddi interjújában a Miniszterelnöki Iroda keddi tájékoztatása szerint.

Mint írták, a nemzetközi helyzetet értékelve az államtitkár kifejtette: a nyugati politikusok jó része az ukrajnai háború folytatásában érdekelt, és közben az amerikai elnök vezetésével létrejött egy béketanács Davosban, ahol a magyar miniszterelnök is ott volt. „Megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy háborúba meneteljen Európa, de ha nem tudjuk is megakadályozni, azt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy Magyarország kívül maradjon” - idézték az államtitkárt, aki hozzátette: a cél az is, hogy a magyarok pénzét ne költsék egy fölösleges háborúra.

A közlés szerint a politikus kifejtette: a nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat. „Három dologra tudunk nemet mondani, az egyik az orosz-ukrán háború finanszírozása, a másik az ukrán állam anyagi támogatása a magyar adófizetők pénzéből is, a harmadik esetében pedig a háború miatt megnövekedett rezsiárak ellen tudunk tiltakozni. Ez van az asztalon. Minél többen küldik vissza, annál jobb, a határ a csillagos ég. A magyar miniszterelnöknek Brüsszelben és a világban meg kell védenie a magyar álláspontot, ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek támogatását bírja” - fejtette ki Nagy János.