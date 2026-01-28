Rengeteg áldozatot követelnek a földcsuszamlások Indonéziában

A katasztrófa a Bandung Barat régióban fekvő Pasir Langu falut sújtotta. A nyugat-jávai rendőrség közölte, hogy a katasztrófa helyszínén működő azonosítási ponton 48 holttestet vettek át a mentőktől. Ezek közül 30-at sikerült eddig azonosítaniuk a szakembereknek. A rendőrség közlése szerint a fennmaradó 18 áldozat azonosítása még zajlik, és közben az eltűntek listáját is folyamatosan frissítik.

A hatóságok kereső- és mentőkutyákat is bevetettek, különösen azokon a területeken, amelyek nehezen hozzáférhetőek nehézgépekkel. A haditengerészet szóvivője beszámolt arról, hogy 23 katona is életét vesztette a földcsuszamlásban ugyanott, egy kiképzőterepen. Nem derült ki, hogy ők benne vannak-e a rendőrség által közölt 48 áldozatban. A földcsuszamlás Jáva szigetén az esős évszak legsúlyosabb időszakában történt. Az utóbbi héten áradások sújtották Indonézia több területét, beleértve a fővárost, Jakartát, valamint több települést a sziget nyugati és középső részein.

Két hónappal ezelőtt az áradások és földcsuszamlások Szumátra szigetén 1200 ember halálát okozták, lakóházakat sodortak el, és miattuk több mint 1 millió személyt kellett kitelepíteni.