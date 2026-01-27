Rendkívüli állapotot hirdettek ki Olaszországban

Olaszországban a múlt héten pusztító vihar után rendkívüli állapotot hirdettek déli régiókban, és gyors pénzügyi segítséget ígértek az utak és vállalkozások újjáépítéséhez.

Hatalmas hullám csapódik a kikötő hullámtörőjébe, miután a Harry nevű vihar hajnalban elérte az olaszországi Catanzaro Lido partvidéki területét

A súlyos időjárás két napon át szüntelen esőt, erős szelet és akár 9 méter magas hullámokat hozott Szicíliára, Szardíniára és Calabriára, ami a vizet a szárazföldre tolta és elárasztotta a partvédelmi rendszereket.

A hatóságok becslése szerint a kár meghaladja az 1 milliárd eurót (1,19 milliárd dollárt), bár a pusztítás mértéke ellenére nem jelentettek áldozatokat.

Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya 100 millió eurót különített el a legsúlyosabban érintett területek azonnali szükségleteinek kielégítésére – erősítette meg Nello Musumeci polgári védelmi miniszter, számol be az Independent.

„A következő napokban a kormány új minisztériumközi intézkedést fogad el a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására és újjáépítésére” – mondta Musumeci.

Szicília egyedül körülbelül 740 millió euró értékű kárt szenvedett, közölte a regionális kormány a múlt héten, de a sziget kormányzója, Renato Schifani hétfőn figyelmeztetett, hogy a végső összeg ennek a duplája is lehet.

A tenger elárasztotta az utcákat Taormina közelében, tönkretéve az infrastruktúrát, például a szennyvíztisztító telepeket, és aggodalmakat keltve a közelgő turisztikai szezonnal kapcsolatban. Catanában a tengerparti sétány egy része összeomlott.

A valószínűleg a rossz időjárás által kiváltott talajsüllyedés most Niscemi városát fenyegeti Szicília középső részén, és körülbelül 1000 embert kellett evakuálni otthonaikból – közölte a polgári védelem egy nyilatkozatban.

Szardínia is súlyosan érintett. Beniamino Garau, a sziget déli részén fekvő Capoterra polgármestere elmondta, hogy a tenger körülbelül 100 méterre hatolt be a szárazföldre.

Calabria régióban a regionális közigazgatás szerint a vihar „jelentős károkat okozott a mezőgazdasági vállalkozásoknak... súlyos következményekkel a vidéki gazdaságra nézve” Olaszország egyik legkevésbé fejlett területén.

Az elmúlt években Olaszországban gyakrabban fordultak elő szélsőséges időjárási események. Az áradások országszerte pusztítottak városokban, több tucat ember életét követelték, és fokozódott a földcsuszamlások és áradások kockázata a történelmileg kevésbé veszélyeztetett területeken is.

A helyiek azonban azt mondták, hogy a vihar előtt kiadott regionális polgári védelmi riasztások ráébresztették az embereket, hogy maradjanak otthon, így elkerülve a haláleseteket és a súlyos sérüléseket.