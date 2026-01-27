2026. január 27., kedd

Külföld

Oroszország ma Starlinkkel indított drónokat

Az ukrán védelmi miniszter szerint nagyon gyorsan kell reagálni erre

 2026. január 27. kedd. 16:01
Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter megerősítette, hogy Oroszország Starlink műholdrendszerrel felszerelt drónokat indított. Ezt az Interfax-Ukraine hírügynökségnek adott interjúban nyilatkozta.

Oroszország ma Starlinkkel indított drónokat
Ukrán mentőszolgálat a pusztítás helyszínén, miután az oroszok több mint 50 drónt indítottak Odessza felett éjszaka
Fotó: Anadolu via AFP/Artur Shvits

„Ma az oroszok Starlinkkel ellátott drónokat indítottak. Nagyon gyorsan kell reagálnunk erre” – jegyezte meg az ukrán védelmi miniszter.

Fedorov hangsúlyozta annak szükségességét, hogy megszüntessék azokat a problémákat, amelyeket az orosz Starlink rendszerrel ellátott drónok okoznak az ukrán fegyveres erők (UAF) katonáinak.

Január 26-án Szergej Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter technológiai védelmi irányokkal foglalkozó tanácsadója kijelentette, hogy az orosz pilóta nélküli repülőgépek elérik Dnyipropetrovszkot.

Korábban Beszkresznov azt nyilatkozta, hogy Oroszország először Geranium drónokat vetett be a Starlink műholdrendszerrel, amikor Kropivnickij közelében támadta az ukrán fegyveres erők helikoptereit – írta meg a Lenta.ru.

