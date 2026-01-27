Orosz drónok támadása Odesszában

Az Odessza elleni támadás után: tüzek, romba dőlt házak és egy megrongálódott templom. Hogyan élték át az emberek az éjszakát – és miért van szinte minden sötét Harkivban

A hatóságok szerint számos ember megsérült egy orosz dróncsapás során az ukrán kikötővárosban, Odesszában. A városvezetés vezetője, Szerhij Liszsak reggel a Telegramon legalább 23 sérültről számolt be.

Több lakóház és családi ház, egy infrastrukturális objektum és egy templom megrongálódott a város központjában. Lyssak közlése szerint éjszaka több tűz is volt. A mentőalakulatok kimentették az emberek, akik a megrongálódott házakban rekedtek. A romok között még három eltűnt személyt kerestek.

Harkivban 80 százalékos áramszünet

Hétfő este egy orosz rakétatámadás és drónok támadták meg a kelet-ukrajnai nagyváros, Harkiv energiaellátását. A város és környéke 80 százaléka áram nélkül maradt, és vészleállítások vannak érvényben – közölte Oleh Synjehubow kormányzó. A pontos károkat még vizsgálják – jelentette Halyna Minaieva, Tschuhujiw polgármestere.

Oroszország folyamatosan támadja Harkivot. A mentőalakulatok oltják a tüzet egy orosz támadás által megrongált lakóépületben. Andrii Marienko/AP/dpa

Dróncsapás Krivij Rihra

Eközben Krivij Rih is orosz dróncsapás érte. Egy kamikaze drón becsapódott egy lakóépületbe, és jelentős károkat okozott. Az RBC Ukraine szerint az alacsony hőmérséklet miatt sürgősségi szállásokat kellett létrehozni az érintett lakosok számára. Emellett segélyközpontokat is megnyitottak, hogy támogatást nyújtsanak a helyieknek.

A drónok többségét elfogták

Az ukrán légierő saját állítása szerint éjszaka 165 ellenséges drónt észlelt, amelyek közül 135-öt elfogtak. A moszkvai orosz védelmi minisztérium 19 ukrán drón lelövéséről számolt be. Oroszország közel négy éve pusztító háborút folytat szomszédos Ukrajnával.