Orbán Viktor egyetért Alice Weidellel

Orbán Viktor kiállt Alice Weidel mellett, miután az AfD társelnöke kártérítést követelt Ukrajnától az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása és a több tízmilliárd eurós német támogatás miatt.

Alice Weidel szerint Németország jelentős anyagi és politikai áldozatokat hozott az Oroszországgal fennálló konfliktus során

„Alice Weidelnek igaza van!” – ezzel a rövid, de egyértelmű mondattal reagált Orbán Viktor a német politikus kijelentésére. A miniszterelnök az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetőjének és társelnökének arra a beszédére utalt, amelyben kártérítést követelt Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől – írja a hirado.hu.

Alice Weidel azt mondta, hogy amennyiben pártja kormányra kerül, kártérítést fog követelni az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, valamint visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.

Mint fogalmazott, Németország hatalmas összegeket fordított Ukrajna támogatására, amelynek megtérítését az AfD elengedhetetlennek tartja.

„Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Az ország, amelyik ezt tette velünk, nem lehet a barátunk, és ezt nyilvánosan el kell ismerni” – jelentette ki Weidel.

Az AfD vezetője szerint Németország jelentős anyagi és politikai áldozatokat hozott az Oroszországgal fennálló konfliktus során, miközben saját érdekei háttérbe szorultak. Szerinte a több tízmilliárd eurós támogatás visszakövetelése és az Északi Áramlat helyreállítása elkerülhetetlen.