Nincs többé közösségi net a fiataloknak a franciáknál

Első olvasatban elfogadta a francia Nemzetgyűlés azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a közösségi hálózatok használatát 15 év alattiak számára.

Elfogadta a francia Nemzetgyűlés első olvasatban keddre virradóra azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a közösségi hálózatok használatát 15 év alattiak számára. A kormány által támogatott intézkedés a tinédzserek egészségének védelmét szolgálja.

Emmanuel Macron elnök az X-en közzétett üzenetében „jelentős lépésnek” nevezte a tervezet parlamenti támogatását. „Mert a gyermekeink agya nem eladó. Sem az amerikai platformoknak, sem a kínai hálózatoknak” - fogalmazott az államfő. A képviselők által 130 szavazattal 21 ellenében elfogadott törvényjavaslatot még a szenátusnak is meg kell vitatnia, és ezt „a következő hetekben” meg is teszi - közölte Anne Le Hénanff, a digitális ügyekért felelős tárcavezető.

Gabriel Attal volt miniszterelnök, az elnöki párt, a Reneszánsz nemzetgyűlési frakcióvezetője üdvözölte, hogy „Franciaország utat nyit”. Amennyiben a szöveget véglegesen elfogadja a parlament, Franciaország lehet a második ország, amely ilyen szigorú törvényeket hoz a kiskorúakra vonatkozóan, miután Ausztrália december elején betiltotta a közösségi médiát a 16 év alattiak számára. A kormány úgy tervezi, hogy a tiltás a 2026-os tanév kezdetén életbe léphet az új felhasználók számára, és 2027. január 1-ig hatékony életkorellenőrzést vezet be minden felhasználó számára - hívta fel a figyelmet Anne Le Hénanff a nemzetgyűlési vitában.

A törvénytervezet szövege előírja, hogy „az online platformok által nyújtott online közösségi hálózati szolgáltatáshoz való hozzáférés 15 év alatti kiskorúak számára tilos”. Kizár azonban a tilalom alól bizonyos oktatási oldalakat. A személyközi privát üzenetküldő csatornák, mint például a WhatsApp, szintén nem érintettek - jelezte Laure Miller képviselő, aki a törvényjavaslatot benyújtotta. A vitában a radikális baloldali Engedetlen Franciaország részéről Arnaud Saint-Martin „digitális paternalizmusnak” nevezte a tiltási javaslatot, és párttársaihoz hasonlóan nem támogatta azt, a többi 10 parlamenti párt képviselője viszont igennel szavazott.

A kormány eredeti javaslata a mobiltelefonok használatának tilalmát a középiskolákra is ki akarta terjeszteni, miután azt az általános és középiskolákban már bevezették. A képviselők a javaslat újragondolását fogadták el, amely mostantól azt írja elő, hogy a középiskolák belső szabályzatának pontosítania kell a mobiltelefonok „használatának helyét és feltételeit”. Ennek hiányában a mobilok használata „az órák alatt és a folyosókon tilos, de engedélyezett az udvar egy meghatározott területén”.

Az olyan hálózatok, mint a TikTok, a Snapchat vagy az Instagram, amelyek a tinédzserek életében mindenütt jelen vannak, súlyosan károsítják mentális egészségüket - hívta fel a figyelmet a hónap elején a Nemzeti Egészségbiztonsági Ügynökség (Anses), amely számos kockázatot állapított meg a kiberbántalmazástól a folyamatos összehasonlításon át az erőszakos tartalmaknak való kitettségig.

A szövegtervezetet azonban újra kellett írni az Államtanács nagyon kritikus véleménye után, amely elsősorban a közösségi hálózatok túlságosan széles körű általános betiltása miatt fejezte ki aggodalmát. Az Európai Bizottság új iránymutatásainak közzététele tavaly nyár óta teszi lehetővé a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés nemzeti jogban történő szabályozását. Ahhoz, hogy a tilalom ténylegessé váljon, hatékony életkorellenőrző rendszert is be kell vezetni, amelynek előkészítése európai szinten folyik.