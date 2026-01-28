Nem csípi a zéró drogtolenciánkat Brüsszel

Horváth László „mai fejleményként” számolt be róla, hogy „Magyarországot meg akarják büntetni, mert nem szállt be a brüsszeli drogliberalizációba”. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk - írta a kormánybiztos. Horváth László szerint a drogliberalizáció olyan mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár.

„Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit” - jelentette ki, kiemelve, hogy a zéró tolerancia azt jelenti, nem teszünk különbséget a szerek között, nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog, csak kábítószer van. „És minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll. Minden adag kábítószer mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat”- írta a politikus. Horváth László hangsúlyozta, „nem értünk egyet a kábítószereket tiltó uniós szabályok lazításával, az engedményekkel.

Akkor sem, ha megbüntetnek az álláspontunk miatt”. Folytatjuk a hajtóvadászatot, és érvényesítjük a szigorú törvényeket: a Delta program elindulása óta több mint tízezer büntetőeljárás indult el, a rendőrség több mint két tonna kábítószert vont ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglalt le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont - számolt be az eredményekről a kormánybiztos. Horvát László kiemelte, „mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról!” „Szóltunk előre: aki mások gyerekét mérgezi, annak börtönben a helye!” - zárta bejegyzését a politikus.

A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon kedden.

Bóka János bejegyzésében úgy fogalmazott, „ma komoly üzenet érkezett”: a brüsszeli bizottság által indított perben az Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett, amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott. A magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos: elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk - hangsúlyozta a miniszter. Bóka János kiemelte, Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerpolitikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogja tartani. „Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot” - jelentette ki a miniszter.