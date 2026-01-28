2026. január 28., szerda

Előd

Külföld

Nem akárkiktől kértek segítséget a Krími hídon 2022-ben elkövetett robbantás életfogytiglanra ítélt vádlottjai

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok vezetőihez fordultak közösen írott levelükben az orosz, ukrán és örmény állampolgárokból álló csoport tagjai

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 6:53
Frissítve: 2026. január 28. 7:05
A nyolc életfogytiglanra ítélt - akiket terrortámadásban való részvételben, robbanóanyagok illegális kereskedelmében és csempészetében találtak bűnösnek, és akik között egy szentpétervári logisztikai cégvezető, orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területekről származó gazdák és gyümölcskereskedők, valamint egy teherautósofőr is van - a levélben azt írták, ők "olyan hétköznapi emberek akiket munkavégzés közben, tudtukon kívül használt fel az ukrán fél a Krím félszigetet a Kercsi-szoroson át összekötő híd felrobbantására.

A felvételen a 2022-es robbantás utáni pillanatok
Fotó: AFP/Anadolu Agency/Vera Katkova

"Mi csak naponta felkeltünk, hogy megkeressük a kenyérrevalót, kifizessük a lakbért, és megcsókoljuk a gyerekeinket, de ma már életfogytiglanra ítélt ’terroristák’ vagyunk" - írta levelében a nyolcfős csoport, majd arra szólították fel fel Oroszországot, Ukrajnát és az Egyesült Államokat, hogy a béketárgyalásokon az ő ügyüket is vonják be a hadifogolycseréről szóló megállapodásokba.

Az ügyben illetékes orosz déli körzeti katonai bíróság megállapítása szerint a Krími híd ellen elkövetett terrorcselekmény szervezője Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője volt. A pokolgépet építési fóliatekercsnek álcázva, ukrán eredetét pedig a vám megfizetésével elfedve egy orosz fuvarozó teherautóján szállították a hídra. A teherautó vezetője és kísérői nem tudtak a tervezett merényletről, melynek következtében a sofőr, és egy közelben haladó személygépkocsi négy utasa vesztette életét.

A nyolc férfi a büntetőeljárás során és a három ország vezetőhez címzett levélben is ártatlanságát hangoztatta.

