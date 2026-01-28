Külföld
Nem akárkiktől kértek segítséget a Krími hídon 2022-ben elkövetett robbantás életfogytiglanra ítélt vádlottjai
Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok vezetőihez fordultak közösen írott levelükben az orosz, ukrán és örmény állampolgárokból álló csoport tagjai
"Mi csak naponta felkeltünk, hogy megkeressük a kenyérrevalót, kifizessük a lakbért, és megcsókoljuk a gyerekeinket, de ma már életfogytiglanra ítélt ’terroristák’ vagyunk" - írta levelében a nyolcfős csoport, majd arra szólították fel fel Oroszországot, Ukrajnát és az Egyesült Államokat, hogy a béketárgyalásokon az ő ügyüket is vonják be a hadifogolycseréről szóló megállapodásokba.
Az ügyben illetékes orosz déli körzeti katonai bíróság megállapítása szerint a Krími híd ellen elkövetett terrorcselekmény szervezője Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője volt. A pokolgépet építési fóliatekercsnek álcázva, ukrán eredetét pedig a vám megfizetésével elfedve egy orosz fuvarozó teherautóján szállították a hídra. A teherautó vezetője és kísérői nem tudtak a tervezett merényletről, melynek következtében a sofőr, és egy közelben haladó személygépkocsi négy utasa vesztette életét.
A nyolc férfi a büntetőeljárás során és a három ország vezetőhez címzett levélben is ártatlanságát hangoztatta.