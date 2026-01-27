John Healey brit védelmi miniszter feltételt szabva vázolt fel a „hajlandóak koalíciójának” csapatainak Ukrajnába telepítésére. Kijelentette, hogy ez csak akkor fog megtörténni, ha a vonatkozó záradékot belefoglalják egy békemegállapodásba. Ezt a kijelentést a brit parlament védelmi bizottsága előtt tartott beszédében tette.

„Készek vagyunk brit csapatokat küldeni Ukrajnába, amennyiben a békemegállapodás feltételei ezt lehetővé teszik. A békemegállapodás részletei nagymértékben meghatározzák majd a konkrét kötelezettségvállalásainkat” – mondta.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a 39 koalíciós ország többsége elkötelezte magát a csapatok telepítésében való részvétel mellett. Healey azt is megjegyezte, hogy számos brit katona már Ukrajnában tartózkodik. „Támogatják a nagykövetséget, támogatják Ukrajnát a védelmében” – tette hozzá.

Korábban Healy azt nyilatkozta, hogy Nagy-Britannia növelte az Ukrajnában állomásozó csapatainak létszámát - írta meg a Lenta.ru.