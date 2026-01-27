Külföld
Nagy-Britannia feltételeket szabott további csapatainak Ukrajnába küldéséről
2024-től egyébként megnőtt az ott állomásozó brit katonák száma
„Készek vagyunk brit csapatokat küldeni Ukrajnába, amennyiben a békemegállapodás feltételei ezt lehetővé teszik. A békemegállapodás részletei nagymértékben meghatározzák majd a konkrét kötelezettségvállalásainkat” – mondta.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a 39 koalíciós ország többsége elkötelezte magát a csapatok telepítésében való részvétel mellett. Healey azt is megjegyezte, hogy számos brit katona már Ukrajnában tartózkodik. „Támogatják a nagykövetséget, támogatják Ukrajnát a védelmében” – tette hozzá.
Korábban Healy azt nyilatkozta, hogy Nagy-Britannia növelte az Ukrajnában állomásozó csapatainak létszámát - írta meg a Lenta.ru.