Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket

Az orosz hadsereg január 27-én reggel drónokkal támadta a Lviv régiót. Támadás érte a Barátság olajvezetéket, amelyen keresztül orosz olajat szállítanak Magyarországra és Szlovákiába.

Az Enkorr szakkiadvány szerint ez az első támadás Ukrajnában az olajvezeték ellen. Reggel Makszim Kozickij, a Lvivi Járványügyi Központ vezetője arról számolt be, hogy egy orosz drón megtámadott egy infrastrukturális létesítményt a Zolocsivi járásban. Ezt követően a Lvivi Járványügyi Központ szakemberei átmenetileg magas szén-monoxid-szintet észleltek Smilne faluban.

A Brodok Városi Tanács jelentése szerint vészhelyzet miatt kőolajtermékek égése miatt füst keletkezett. Ezt követően a helyi hatóságok úgy döntöttek, hogy 2026. január 27-28-án felfüggesztik az oktatást a középfokú oktatási intézményekben, az oktatási intézményeket átállítják a távoktatásra, és ügyeleti csoportokat hoznak létre a közösségi óvodákban.

Brodok lakosságát arra is kérték, hogy ne tartózkodjanak a szabadban, szorosan csukják be az ablakokat, és végezzenek nedves takarítást.

A Naftogaz a kritikus infrastruktúra reggeli bombázásával kapcsolatban is kommentálta a helyzetet: a nyugati régióban található Naftogaz létesítmény elleni csapásról számoltak be, de nem részletezték, hogy melyik régióban történt a támadás. A találat tüzet okozott.

„Biztonsági okokból, az emberek védelme és a környezetszennyezés megelőzése érdekében a cég szakemberei azonnal leállították a technológiai folyamatokat a létesítményben” – közölte a cég.

Hangsúlyozták, hogy Oroszország január eleje óta már a 15. célzott támadást hajtotta végre a Naftogaz létesítményei ellen.

2025 végén éjszaka tűz ütött ki a Barátság gázvezetéken. Ezt megelőzően a helyiek egy hangos robbanást hallottak. Ezzel egy időben a katasztrófavédelmi dolgozóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz tovább terjedjen lakóépületekre és egyéb infrastrukturális létesítményekre.

December 3-án éjjel robbanás történt az oroszországi Barátság olajvezetéken. A robbanásban az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerző igazgatóságának ügynökei is részt vettek.

2025. augusztus 22-én leállt az orosz nyersolaj szállítása Magyarországra, miután újabb támadás ért egy olajszivattyúállomást az oroszországi Brjanszki régiójában – írta meg a focus.ua.