2026. január 27., kedd

Előd

Külföld

Kijevben utcai WC-k számára ásnak gödröket

Már a csatornahálózat sem működik

MH
 2026. január 27. kedd. 12:04
Kijev Trojeszcina kerületében szennyvízcsatorna-problémák miatt kezdik el ásni a gödröket, jelentette be Maksim Bakhmatov, a Desnyanska kerületi adminisztráció vezetője. Elmondása szerint a helyzet kritikusra fordult a kerület teljes mértékben függő TPP-6 erőmű leállítása után.

Kijevben utcai WC-k számára ásnak gödröket
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Emin Sansar

Mit lehet tenni rövid távon, amikor a helyzet kritikus? Ásunk egy gödröt, letakarjuk, tetejére lyukat csinálunk – ennyi. Olyan WC-ket fogunk építeni, mint a faluban – hangsúlyozta a tisztviselő, írja a Strana.ua.

Bakhmatov elmagyarázta, hogy a kerületet nem lehet más energiaforrásokra átállítani, mivel az infrastruktúra nem alkalmas alternatív fűtési rendszerekre. Kiemelte, hogy a TPP-6 helyreállításának időpontja továbbra is ismeretlen.

Korábban Kijevben teljes értékű sátortáborokat állítottak fel a többemeletes lakóházak udvarain, amelyek fűtés és áram nélkül maradtak. A sátrak generátorokkal vannak felszerelve, hogy az emberek felmelegedhessenek és feltölthessék készülékeiket.

Stanislav Ignatyev, az Ukrán Jövő Intézet szakértője közben kijelentette, hogy legalább félmillió lakos hagyta el Kijevet a súlyos energiaválság miatt. Szerinte ez további problémákat okoz a közüzemi dolgozóknak.

