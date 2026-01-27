Kihátrálna Pozsony a Béketanácsból

Fico a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése alapján létrehozandó szervezetbe kapott meghívóval összefüggésben azt mondta: nem támogatják, hogy olyan párhuzamos struktúrák jöjjenek létre, amelyekről nem tudnak mindent. Hozzátette: a témával szerdai ülésén fog foglalkozni a szlovák kormány, ugyanakkor ő személy szerint nem ért egyet a szervezet milliárdos tagdíjával és meglévő nemzetközi szervezetek megszüntetésével sem.

Én úgy gondolom, hogy Szlovákiának nagy köszönettel, ám el kellene utasítania ezt a meghívást, és nem kellene többet foglalkoznia vele. Annak ellenére, hogy Szlovákia azok közé az országok közé tartozik, amelyek mindig is a békét keresték, és ezután is azt fogják tenni" - jelentette ki Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A szlovák miniszterelnök kifejtette: bizonytalan, hogy a Béketanácsnak több esettel foglalkozó általános szervezetnek kellene lennie, vagy csak egy időleges ad hoc intézménynek, amelynek a Gázai övezettel kell foglalkoznia. Hozzátette: az olyan meglévő nemzetközi szervezeteket, mint az ENSZ, meg kell reformálni, nem pedig megszüntetni.

Megjegyezte: Szlovákia szeretne a 2028-2029-es időszakban ideiglenes tagként bekerülni az ENSZ Biztonsági Tanácsába, és ezen szándékának megvalósításához kéri partnerei támogatását. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának keddi ülésén a témával kapcsolatban hasonló véleményének adott hangot. Azt mondta: ellenzi, hogy országa belépjen a Béketanácsba, mivel nem tudja elképzelni annak működését, és a javaslatban több zavaró rész is van.

Kifejtette: Szlovákia elismerte Palesztinát, és a Gázai övezetben a kétállami megoldást tartja ideálisnak, ezért zavarónak tartják, hogy a palesztin önkormányzatnak nem lenne képviselete a Béketanácsban. Hozzátette: nem egyértelmű, hogy a Béketanács működése során nem csak a gázai háborúval foglalkozna. "Nem érthetünk egyet azzal, hogy afféle párhuzamos ENSZ kerüljön létrehozásra" - jelentette ki Juraj Blanár a szlovák hírügynökség jelentése szerint. Hozzátette: azt az elképzelést pedig, hogy a Béketanácsnak egy korlátlan időre jelölt, vétójoggal rendelkező elnöke lenne, nem tartja demokratikusnak. A szlovák külügyminiszter bejelentette: jelenleg zajlik a meghívás megítélésének folyamata a vonatkozó szabályozásokkal összhangban, a hivatalos döntésről pedig a közeljövőben tájékoztatnak majd.