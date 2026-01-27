Időben léptek az azeri hatóságok

Elfogtak az azerbajdzsáni hatóságok három embert, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam-Horaszán nevű terrorszervezet utasításai alapján támadást terveztek egy nagykövetség ellen Bakuban – jelentette be kedden az azerbajdzsáni állambiztonsági szolgálat.

A közlés szerint a három férfi a terrorcsoport tagjaival szövetkeztek, akiktől fegyvereket kaptak a tervezett támadás elkövetéséhez. Azt nem nevezték meg, hogy melyik ország nagykövetsége volt a célpontjuk. Az őrizetbe vettek egyike 2000-ben, a másik kettő 2005-ben született.

Az Iszlám Állam-Horaszán jellemzően Afganisztánban hajt végre terrortámadásokat, de ez a csoport jelentkezett a 2024-ben a Moszkvához közeli Krasznogorszk egy zsúfolt koncertterme elleni támadás elkövetőjeként is, akkor legkevesebb 145 embert öltek meg.

Oroszország muszlim többségű régióiban és Közép-Ázsiában az utóbbi időben a hatóságok több olyan terrortámadást is meghiúsítottak, amelyet az Iszlám Államhoz köthető csoportok terveztek. Azerbajdzsánban tavaly októberben egy bíróság terrorizmus vádjával 13 év börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki ugyancsak az Iszlám Állam-Horaszán megbízásából egy bakui zsinagóga ellen tervezett Molotov-koktélos támadást 2024 decemberében.