Hszi Csin-ping világos üzenetet küld Trump „Béketanácsának”

 2026. január 27. kedd. 13:16
Kína arra törekszik, hogy megtartsa a meglévő, az ENSZ-en és a szabályokon alapuló világrendet. Kína „kész együttműködni Finnországgal, hogy határozottan fenntartsa az ENSZ-t középpontba állító nemzetközi rendszert” – mondta Hszi Csin-ping kedden Pekingben, a finn kormányfővel, Petteri Orpóval tartott találkozón, a CCTV állami televízió riportja szerint.

Hszi Csin-ping az amerikai elnök, Donald Trump új nemzetközi testületre vonatkozó terveinek fényében nyilatkozott. Trump a múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon elindította a „béketanácsot”, amely versenytársa lesz az általa becsmérelt ENSZ-nek. További 19 állam írta alá az alapító okmányt.

Több meghívott állam nem vett részt, köztük Németország, Nagy-Britannia és Franciaország. Kína ugyan meghívást kapott a „béketanácsba”, de eddig nem döntött a részvételéről.

Hszi Csin-ping a Népi Nagyteremben fogadta Orpót Pekingben. Négy napos látogatása során a finn miniszterelnök, elődeihez hasonlóan, a jelenlegi amerikai politika fényében új szövetségeket kíván kialakítani Kínával - írja a focus.de.

