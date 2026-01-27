Hazánk is bekapcsolódik a Gázai programba

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzésében azt írta: „Fókuszban a béke. A Civil–Katonai Koordinációs Központban jártunk. Büszkék vagyunk, hogy a koordinációs szerv munkájában hazánk is részt vesz, támogatva a békefolyamatot.” A miniszter szerint a központ „ma a világ egyik legfontosabb helye”, ahol az Amerikai Egyesült Államok elnöke által a közelmúltban a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrehozott nemzetközi szervezet végzi a munkáját.

„Ez a szervezet segíti és alakítja azt a folyamatot, hogy Gázában végre béke legyen”, ennél fontosabb a Közel-Keleten talán most nem is történhet - vélekedett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, megjegyezve, „azért jöttünk ide, hogy megértsük”, ez miként zajlik pontosan. A miniszter kiemelte, „van benne magyar részvétel is”, „részesei vagyunk a folyamatnak, ezen keresztül is vigyázunk a magyar emberek biztonságára”. A Közel-Kelet biztonsága egész Európa, és ezen belül Magyarország biztonsága is - jelentette ki, hozzátéve, hogy „a békéhez erő kell, folytatjuk a munkát”.