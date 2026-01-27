Európának szüksége van az USA-ra

Mark Rutte, a NATO főtitkára azt üzente Európának, hogy „álmodozz tovább”, ha úgy gondolja, hogy meg tudja védeni magát az Egyesült Államok támogatása nélkül.

„Ha bárki itt ismét azt gondolja, hogy az Európai Unió, vagy Európa egésze meg tudja védeni magát az Egyesült Államok nélkül, az álmodozzon tovább. Ti nem tudjátok. Mi sem tudjuk. Szükségünk van egymásra” – mondta Rutte hétfőn Brüsszelben, az Európai Parlamentben mondott beszédében.

A NATO-főtitkár figyelmeztette az európai nemzeteket, hogy 10%-ra kell növelniük a védelmi kiadásaikat, ha „tényleg egyedül akarják megcsinálni”, hozzátéve, hogy saját nukleáris képességeket kell kiépíteniük, ami több milliárd euróba kerülne.

„Ebben az esetben elveszítjük szabadságunk végső garanciáját, az amerikai nukleáris esernyőt. Szóval, sok szerencsét!” – mondta.

A megjegyzések azt követően hangzottak el Európa és nyugati szövetségesei számára, miután Donald Trump elnök továbbra is követelte Grönland amerikai tulajdonjogát, mielőtt nyilvánosan kizárta volna az erőszak alkalmazását az északi-sarki sziget annektálására a svájci Davosban található Világgazdasági Fórumon tartott beszédében.

A NATO-főtitkár dicsérte Trumpot, amiért felvetette az arktiszi biztonság kérdését, elismerte, hogy az elnök védelmében tett kijelentése valószínűleg sokakat irritál a teremben.

„Azt hiszem, igaza van. Probléma van az Északi-sarkvidékkel. Probléma van a kollektív biztonsággal, mert ezek a tengeri útvonalak megnyílnak, és mert a kínaiak és az oroszok egyre aktívabbak” – mondta.

Rutte felvázolta, hogy a grönlandi kérdéssel kapcsolatban két munkafolyamat várható a jövőben. Az első az lenne, hogy a NATO nagyobb kollektív felelősséget vállalna az Arktisz védelméért, hogy megakadályozza Oroszország és Kína hozzáférését a régióhoz, mind katonai, mind gazdasági téren.

A második az Egyesült Államok, Dánia és Grönland közötti háromoldalú tárgyalások folytatását jelentené. Rutte azt mondta, hogy nem vesz részt a tárgyalásokon, hozzátéve, hogy nincs felhatalmazása Dánia nevében tárgyalni, és nem is fog.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter és grönlandi kollégája, Vivian Motzfeld a hónap elején Washingtonban találkozott J. D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Rasmussen azt mondta, hogy a találkozó „konstruktív” volt, de továbbra is „alapvető nézeteltérés” van közöttük.

A következő héten Trump és Rutte Davosban találkoztak, az elnök pedig azt állította, hogy sikerült keretet találnia a grönlandi megállapodásra a NATO főtitkárával, és ennek eredményeként kijelentette, hogy nem vet ki többé vámokat azokra az európai nemzetekre, amelyek ellenezték Grönland területének megszerzésére irányuló törekvéseit. Egyelőre nem teljesen világos, hogy mit tartalmaz a keretrendszer, vagy hogy mi volt Rutte pontos szerepe a tárgyalásokon, de Trump megdöbbentő fordulata ismét a NATO főtitkárára irányította a figyelmet – adta hírül a CNN.