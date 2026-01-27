Észak-Korea ballisztikus rakétákat lőtt ki a Japán-tenger felett

Észak-Korea két feltételezett ballisztikus rakétát lőtt ki a Japán-tenger felé – mindössze egy nappal azután, hogy egy magas rangú Pentagon-képviselő látogatást tett Dél-Koreában.

Japán információi szerint Észak-Korea két rakétát tesztelt. A két feltételezett ballisztikus rakétát Észak-Korea keleti partjainál, a tenger felé lőtték ki – közölte kedden a tokiói védelmi minisztérium az X online szolgáltatáson. A dél-koreai vezérkar részéről egy „lövedék” észlelését jelentették a Keleti-tenger felett, amelyet Japán-tengerként is ismernek.

A japán Jiji Press hírügynökség védelmi körökre hivatkozva arról számolt be, hogy a két rakéta az ország kizárólagos gazdasági övezetén (AWZ) kívül zuhant le.

Második rakétakísérlet egy hónap alatt

A rakétakísérlet már a második ebben a hónapban. Egy nappal azután indították, hogy az amerikai védelmi minisztérium egyik magas rangú képviselője látogatást tett Szöulban. A Pentagon magas rangú tisztviselője, Elbridge Colby látogatása során Dél-Koreát az Egyesült Államok „példás szövetségesének” nevezte.

Legutóbb január elején Japán és Dél-Korea védelmi minisztériumai jelentették, hogy „több lövedéket, feltehetően ballisztikus rakétát” láttak a tenger felett, amelyeket Észak-Korea fővárosa, Phenjan közelében lőttek ki.

Észak-Korea fokozza a rakétakísérleteket

Észak-Korea az elmúlt években jelentősen fokozta rakéták és cirkálórakéták tesztelését. Elemzők szerint Phenjan javítani akarja precíziós képességeit, kihívást akar jelenteni az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának, valamint tesztelni akarja a fegyvereket, mielőtt azokat szövetségesének, Oroszországnak szállítaná.

A következő hetekben Pjongjangban a kormánypárt kongresszusát tervezik – ez az első ilyen találkozó öt év óta. Előzetesen Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un elrendelte az ország rakétagyártásának „kiterjesztését” és modernizálását - írja a focus.de.