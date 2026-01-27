Külföld
Ekkor lépne be Ukrajna az Európai Unióba + VIDEÓ
Zelenszkij kimondta a dátumot
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/John Macdougall
Volodimir Zelenszkij kifejtette: Ukrajna az Európai Unióhoz, valamint az úgynevezett „Hajlandók Koalíciójához” csatlakozást tűzte ki célul, ezt a célt pedig 2027-ben kívánja elérni. Az elnök ezúttal már konkrét dátumként nevezte meg a jövő évet, mint az időpontot, amikor Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat – írja a Mandiner.
Az ukrán elnök megfogalmazása szerint az ország akár már 2026 elejére készen állhat valamennyi csatlakozási klaszter megnyitására, míg a teljes körű technikai felkészülés 2027-re fejeződhet be.
