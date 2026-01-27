Ekkor lépne be Ukrajna az Európai Unióba + VIDEÓ

„Ukrajna számára a valódi biztonsági garanciát az európai biztonsági struktúrákhoz való csatlakozás jelenti” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij kifejtette: Ukrajna az Európai Unióhoz, valamint az úgynevezett „Hajlandók Koalíciójához” csatlakozást tűzte ki célul, ezt a célt pedig 2027-ben kívánja elérni. Az elnök ezúttal már konkrét dátumként nevezte meg a jövő évet, mint az időpontot, amikor Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat – írja a Mandiner.

Az ukrán elnök megfogalmazása szerint az ország akár már 2026 elejére készen állhat valamennyi csatlakozási klaszter megnyitására, míg a teljes körű technikai felkészülés 2027-re fejeződhet be.