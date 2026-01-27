2026. január 27., kedd

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy hanyatló hegemón erődemonstrációja

A Trump-i erőpolitika egyáltalán nem barbárság, viszont egészen mást üzen az USA ellenfeleinek és a globális Délnek, mint amit Washington szeretne

Nagy Áron
 2026. január 27. kedd. 16:43
Megosztás

Több stratégiai elemzés szerint az Egyesült Államok globális hegemóniájának megrendülése nem egyszerű politikai ciklusváltás, hanem történelmi léptékű átalakulás. Az orosz és kínai gondolkodásban – így Szergej Karaganov és Huang Jing értelmezésében is – visszatérő tétel, hogy Amerika hanyatlása nem most kezdődött, de mára egy veszélyes, destruktív fázisba lépett. Ennek legnagyobb kockázata pedig nem maga az összeomlás, hanem az, ha ez rendezetlenül történik.

Egy hanyatló hegemón erődemonstrációja
Oroszországban és Kínában, de általában a globális Dél országában is úgy látják, hogy az USA hanyatlása megállíthatatlan
Fotó: NurPhoto via AFP/NurPhoto/J.W. Hendricks

Ez a helyzet történelmileg nem példa nélküli. A Kelet-római Birodalom a VI. században hasonló pillanathoz érkezett. I. Jusztiniánusz uralkodása idején Konstantinápoly még működő, erős államközpont volt, fejlett közigazgatással, pénzügyi rendszerrel és katonai potenciállal. Jusztiniánusz azonban nem a meglévő egyensúly konzerválását választotta: programja lényegében az volt, hogy tegyük újra naggyá Rómát.

Belizár hadjáratai kezdetben sikertörténetnek tűntek. Észak-Afrika és Itália újra császári fennhatóság alá került. A térképen a birodalom nőtt, a presztízs az egekbe szökött, és az üzenet egyértelműnek látszott: Bizánc még mindig szuperhatalom. Csakhogy ez az erőkifejtés nem új rendet teremtett, hanem felélte a birodalom meglévő erőforrásait – beleértve a bizalmi tőkét is. A nyers erő fitogtatása a császár reményeivel ellentétes hatást váltott ki: a potenciális szövetségesek nem stabilitást, hanem kiszámíthatatlanságot láttak, és háborúk, az erőből történő integráció vagy a politikai nyomásgyakorlás sem lojalitást termelt, hanem ellenszenvet.

A mai nemzetközi rendszerben is valami hasonló történik. Karaganov és Huang Jing szerint az Egyesült Államok az elmúlt években túlkompenzáló pályán mozog: egyre nyíltabban lépi át a korábbi normákat, katonai erőt, szankciókat és gazdasági zsarolást alkalmaz nemcsak ellenfeleivel, hanem szövetségeseivel szemben is. A venezuelai vezetés elleni fellépéssel, az olajszállítmányok lefoglalásával és a grönlandi fenyegetésekkel – vagyis lényegében a stratégiai türelem és az önkorlátozás feladásával – a Fehér Ház azt akarja sugallni, hogy Amerika hatalma kikezdhetetlen. Mindezt úgy, hogy közben már nem ragaszkodik a klasszikus „demokráciaexporthoz”: egy invázió és nyílt rezsimváltás helyett a jelek szerint sokszor az is elég, ha az adott ország fintorogva, de kiszolgálja a washingtoni igényeket.

Karaganov és Huang Jing megfogalmazása szerint ez a „haldokló hegemón” reflexe: egy olyan hegemóné, amely már nem képes fenntartani a rendet, viszont rombolni még van ereje. A történelemben erre is látunk mintát: amikor a hanyatló Nyugat-római Birodalom egyre kevésbé tudta legyőzni ellenfeleit, gyakran próbálta foederatiként, vazallusként kezelni őket. Hogy ez mennyire működött, az közismert.

A kínai–orosz értelmezés szerint az amerikai stratégiai hibák arra vezethetők vissza, hogy Washington nem ismerte fel a saját rendszerének korlátait, miközben visszaélt a hidegháború végén az ölébe hullott lehetőségekkel. Az egyik oldalon – ahelyett, hogy integratív világrendet épített volna – saját dominanciáját próbálta örök időkre bebetonozni. A másikon pedig elhitte, hogy a gazdasági integráció politikai alárendeltséget eredményez majd. A tévedés különösen Kína esetében szembetűnő: Peking a saját modelljét követve megerősödött, közben Oroszország is visszatért a nagyhatalmi térbe. Itt érdemes kiemelni, hogy a nyugati nyomás hatására Moszkva és Peking nem formális szövetséget kötött, hanem stratégiai együttállásba került – olyasmibe, amit a Nyugat már nem tud szétfeszíteni.

Így a kép egészét nézve a második Trump-adminisztráció politikája rövid távon kényszeríthet ki engedelmességet a külön-külön gyengébb országok részéről, hosszabb távon azonban inkább gyengíti Amerikát: akikre most ráerőltetnek valamilyen „big, beautiful deal”-t, azok az első adandó alkalommal cserben fogják hagyni az USA-t, és addig is meg fognak próbálni kitérni, lavírozni, vagy a fű alatt alternatív partnereket keresni. Emellett a szövetségeseit is elidegenítheti magától – adott esetben belpolitikai következményeket is kiváltva –, ahogyan azt Kanadában láttuk, ahol a liberális Mark Carney megválasztása egyenes következménye volt a Fehér Házból érkező fenyegetéseknek és kioktatásnak.

Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy Donald Trump nincs könnyű helyzetben. Az elmúlt évtizedek háborúi és az egymást követő válságok – 2008, majd egy bő évtizeddel később a Covid – kimerítették az amerikai társadalmat. A progresszívek és a neokonok intervencionalizmusa így aligha folytatható, abban a világrendben viszont, amelynek fő konstruktőre maga az USA volt, egyik pillanatról a másikra nem lehet visszavonulót fújni. Az amerikai hegemónia fenntarthatatlan, a hegemón reflexek azonban még működnek – csakhogy gyakran ellentétes irányba hatnak. A venezuelai történet például nem feltétlenül azt üzeni, hogy az Egyesült Államok „ilyen erős”, hanem inkább azt, hogy „már nem olyan erős”. Ugyanez igaz a vámháborúkra is: Washington befolyása csökken, és egyre inkább csak zsarolással tudja kikényszeríteni az amerikai irányvonal követését. Ráadásul ezek a kísérletek gyorsan kifulladhatnak, ha komolyabb ellenállásba ütköznek, mint Kína, India, vagy legutóbb Grönland esetében.

Oroszországban és Kínában, illetve tágabb értelemben a globális Dél országaiban nagyjából így csapódott le mindaz, amit az elmúlt években láttunk. És ezért is jutott sokakkal egyetemben Karaganov, Huang Jing is arra, hogy a világ ma válaszút előtt áll: ha az Egyesült Államok elkerülhetetlen hanyatlása rendezetlenül zajlik le, az szankciók, proxyháborúk és regionális összeomlások láncolatát indíthatja el, amit jó lenne elkerülni. Moszkva és Peking – de a történelmi tapasztalatok alapján paradox módon Amerika is – így egy olyan többpólusú rend kialakításában érdekelt, amelyben az Egyesült Államok már nem hegemónként, hanem a nagyhatalmak egyikeként találja meg a helyét.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink