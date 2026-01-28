Donald Trump forradalmi változásokat hozott a világban

Békés Márton a XXI. Század Intézet igazgatója úgy vélekedett, hogy az amerikai elnök hivatalba lépése óta eltelt évben visszatért az Egyesült Államok a XIX. század eleji Monroe-doktrínához, vagyis az Egyesült Államok hatalmi pozíciójának megerősítéséhez, ami katalizátorként hatott a világpolitikai változásokra. Ezzel együtt jár a nyugati civilizáció hasadása, vagyis Európa és Amerika távolodása, ami nem jó hír Európának, mert így veszít a versenyképességéből. Baranyi Tamás, a MKI stratégiai igazgatója úgy vélekedett, hogy Donald Trump egyfajta tárgyalási taktikaként erőszakosságot sugároz magából, de az elmúlt időszak azt mutatta, hogy meg lehet vele egyezni és kompromisszumképes.

Ugyanakkor az egyik leginkább feltűnő dolog, hogy az elmúlt egy évben milyen kevés ellenállásba ütközött ez az agresszív fellépés akár Oroszország, akár Kína, vagy Európa részéről. Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője úgy vélekedett: Trump abban hozott változást, hogy felismerte a globális nemzetközi szervezetek válságát és az intézményi keretek, a nemzetközi jogi berendezkedés megváltoztatásának élére állt. Byrappa Ramachandra, az MKI vezető kutatója szerint Donald Trump hatalomba lépésével felerősödtek az Egyesült Államok birodalmi törekvései, ami nem csak területi expanzió formájában ölt testet, hanem a digitális, a kulturális és a pénzügyi teret is egyre inkább dominálja Amerika és a vámpolitika is ezeket a birodalmi törekvéseket szolgálja.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok különlegesen jónak mondhatóak, ami elsősorban a két vezető, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök személyes kapcsolatának köszönhető. Horváth Sebestyén ezzel kapcsolatban kiemelte: nagy diplomáciai eredmény, hogy egy tízmilliós ország vezetője közvetlen partnerként tud tárgyalni a világ legnagyobb hatalmú emberével, ami semelyik más hasonló méretű európai ország esetében nem mondható el. Békés Márton szerint "jó lóra tett" a magyar kormány, amikor a személyes kapcsolatokat helyezte előtérbe a magyar-amerikai diplomáciában, mert Donald Trump számára meghatározóak a személyes kapcsolatok. Baranyi Tamás pedig úgy vélekedett, hogy a kiemelkedően jó magyar-amerikai kapcsolatok 99 százalékban Orbán Viktornak köszönhetőek.

A beszélgetés résztvevői abban is egyetértettek, hogy Magyarországnak a Brüsszellel és Washingtonnal ápolt kapcsolatok egyaránt érdekében állnak. Ugyanis a tapasztalatok szerint a második világháború után azok az országok váltak sikeressé, amelyek blokkokon átívelő kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeztek. Ezért Magyarország számára is a konnektivitás a járható út - hangzott el.